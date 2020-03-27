【家居隔離】中大醫學院推家居隔離指南　戴口罩與家人保持距離安渡兩周

▲ 家居隔離做要以下要點，為抗疫做好最後防線。（iStock圖片）

新冠肺炎疫情擴散迅速，市民要做好防疫措施，減低疾病在社區擴散的機會，方能救人自救。香港中文大學醫學院近日推出家居隔離護理指南，若發現自己有輕度症狀，又或需要接受家居隔離的人，可以留意以下的重點。

中大醫學院近日在facebook專頁推出「家居隔離護理指南」，適用於輕度症狀、被建議家居隔離護理的疑似病患。

▲ 被隔離者應盡量佩戴外科口罩。（facebook圖片）

1. 空間安排

若條件許可，建議將患者安置在通風良好的獨立房間，謝絕任何訪客，而被隔離人士亦應盡量佩戴外科口罩。

至於其他家庭成員應住在另一房間，若空間有限，亦應與患者分床，保持最少1米距離。同時要限制隔離者活動範圍，確保共用空間，如廚房、浴室等通風良好。

▲ 家人與被隔離者應避免體液接觸。（facebook圖片）

2. 照顧安排

若隔離者需要照顧，應由沒有長期病的家庭成員負責，與患者同處一室時，應戴好外科口罩，若口罩被分泌物弄濕或弄髒，必須立即更換。

家人應要勤洗手，接觸過隔離者或其同周遭環境後、備餐前後、餐前和如廁後，都應立即用水和肥皂洗手最少20秒，並用即棄紙巾抹乾雙手。

此外，照顧者應避免與隔離者有體液接觸，包括口腔、呼吸道分涕物及糞便。若需要為隔離者清理口腔、呼吸道等，應戴上一次性手套和口罩，使用前後都必須洗手，完成後手套、口罩等廢物扔到有蓋垃圾桶。

3. 清潔安排

每天要使用1:99稀釋漂白水徹底清潔家居環境、浴室、廁所和經常接觸的物品表面。避免與隔離者一同用餐或共用餐具、床單等。

可使用普通洗衣液清洗隔離者餐具、衣物、毛巾和床單。若條件許可，衣物、毛巾及床單應以攝氏60至90度水溫機洗，並充分烘乾。

▲ 若出現感染徵狀，應立即求醫。（facebook圖片）

4. 監測安排

所有家庭成員都應被視為接觸者，應每日自行監測體溫及身體狀況。

如果家庭成員出現急性呼吸道感染徵狀，應立即求醫，並向醫護人員詳述跟其他人有密切接觸的情況，赴診時亦要戴上口罩，避免乘坐公共交通工具。

責任編輯：林愛娜