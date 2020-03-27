【新冠肺炎】 英國封城時間或延長6個月　料復活節前疫情達高峰

▲ 英國政府官員預料疫情將在復活節前進入高峰，或需延長封鎖時間達6個月。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，直至當地時間3月26日，英國政府公布確診人數達11,658宗，死亡個案578宗。疫情嚴峻，當局在23日（周一）宣佈，全國「封城」進入封鎖狀態，限制市民不必要流動。原本預定封鎖時間長達3周，而有政府官員卻表示，預料疫情將在復活節前進入高峰，或需延長封鎖時間達6個月，一直到今年9月，以防第二波病毒來襲。

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據英國《每日郵報》報道，英國副首席醫療官Jenny Harries在BBC第四電台Women's Hour 表示，政府不希望人們在不必要的長時間內改變自己的生活方式。但是，她亦補充，不想因為過早取消措施，而導致疫情再起，浪費之前的努力。

她表示，總括而言，正在考慮維持措施達6個月以上時間，但不一定會在整個時段中，維持同一水平。她指，過程中會採取一些措施，以維持可控局面。

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對於疫情發展，她又表示，疫情將會在4月10日復活節前受到控制。報道引述《電訊報》指，她呼籲人們繼續按照政府要求去做，減少社交互動，就將會在未來兩至三周後，開始看到疫情圖表有所變化：

這意味著，疫情高峰將被推高，但之後會回落。我們可以通過NHS，管理所有需要住院和表受醫療的人。

英國自23日宣佈封城，全國進入封鎖狀態，除了較早前一刀切關閉酒吧、餐廳，亦禁止民眾舉行婚禮等大型社交活動（葬禮除外），而封城期間，所有商店必須關門。

責任編輯：羅嘉欣