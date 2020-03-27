【無助母子】弱勢社群疫情下排長龍取免費飯盒　婆婆流淚懇求多一盒：我個仔失業

▲ 有不少長者在疫情下排長隊領取免費飯盒，為得只是基本溫飽。

新冠肺炎全球大流行影響民生各行各業，基層人士弱勢社群更是首當其衝，當中有不少長者到社企拎取免費飯盒，慳得幾多得幾多。本港社企「銀杏館」不時免費派飯，遇見很多生活艱苦的基層，近日遇到一位婆婆為幫失業兒取多一個飯盒而流淚，叫人心痛。

社企《銀杏館》推動長者就業，經營不同類型的餐館，亦定期舉行免費派飯。當中許多領飯者都有自己的悲慘故事，近日有一對母子故事叫人痛心。

疫情下取消派飯影響基層

於3月24日，銀杏館Facebook專頁發帖，慨嘆在疫情轉差時，理論上盡量少聚眾，疫情初起曾嘗試停派飯盒一周晚餐，後得知幾乎所有社福機構及服務團體都暫停服務，這批弱勢社群更無助。

我們唯有「重出江湖」繼續努力派飯盒。說實話，每次都心驚驚，只是這批弱勢社群令我們要膽粗粗去堅持

▲ 疫情影響民生經濟，有需要領取免費飯的人有增無減。（圖片：銀杏館）

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年邁媽媽擔憂失業兒子

疫情肆虐下，銀杏館開始出現停派飯的想法，減少聚集人群的風險，可是職員遇見一位年老媽媽，又萌起堅持派飯的動力。

今天新到來領取飯盒的一個婆婆說：「我可唔可以拎多一盒，我個仔失咗業⋯⋯」她是流著淚說的！

▲ 領取免費飯盒者當中有不少長者。（圖片：銀杏館）

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長者疫症下排長龍取飯

帖文附了多張相片，見很多長者排長龍，為的只是領取一個免費飯盒，有的長者更駝背行動不便，雖然價值只是30元左右，但對他們足夠分兩餐食用得溫飽。

▲ 社企「銀杏館」設派飯服務助弱勢社群，歡迎有心人資助，每盒飯$28，飯連湯$38，詳情：www.love.org.hk（圖片：銀杏館）

有關帖文感動了很多網民，網民感謝社企在疫情下雪中送炭，亦叮囑他們要好好保護自己，更有不少網民資助購買免費飯。銀杏館感謝有心人，表示並不孤單：

我們只是一間小小餐館，有食物出食物，也可在派的時候多跟他們聊聊天，為他們煲碗湯⋯⋯有很多很多的你們， 將物資用作轉贈，真的很鼓舞。

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責任編輯：王明芳