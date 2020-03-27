  • 25°C
香港時間 : 2020327日 (五) 18:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【無助母子】弱勢社群疫情下排長龍取免費飯盒　婆婆流淚懇求多一盒：我個仔失業

親子 16:51 2020/03/27

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

有不少長者在疫情下排長隊領取免費飯盒，為得只是基本溫飽。

新冠肺炎全球大流行影響民生各行各業，基層人士弱勢社群更是首當其衝，當中有不少長者到社企拎取免費飯盒，慳得幾多得幾多。本港社企「銀杏館」不時免費派飯，遇見很多生活艱苦的基層，近日遇到一位婆婆為幫失業兒取多一個飯盒而流淚，叫人心痛。

社企《銀杏館》推動長者就業，經營不同類型的餐館，亦定期舉行免費派飯。當中許多領飯者都有自己的悲慘故事，近日有一對母子故事叫人痛心。

疫情下取消派飯影響基層

於3月24日，銀杏館Facebook專頁發帖，慨嘆在疫情轉差時，理論上盡量少聚眾，疫情初起曾嘗試停派飯盒一周晚餐，後得知幾乎所有社福機構及服務團體都暫停服務，這批弱勢社群更無助。

我們唯有「重出江湖」繼續努力派飯盒。說實話，每次都心驚驚，只是這批弱勢社群令我們要膽粗粗去堅持

疫情影響民生經濟，有需要領取免費飯的人有增無減。（圖片：銀杏館）

【齊心抗疫】88歲柏金遜症婆婆支援前線醫護抗疫　強忍手顫抖努力車縫口罩感動全城

年邁媽媽擔憂失業兒子

疫情肆虐下，銀杏館開始出現停派飯的想法，減少聚集人群的風險，可是職員遇見一位年老媽媽，又萌起堅持派飯的動力。

今天新到來領取飯盒的一個婆婆說：「我可唔可以拎多一盒，我個仔失咗業⋯⋯」她是流著淚說的！

領取免費飯盒者當中有不少長者。（圖片：銀杏館）

【患難見真情】深水埗明哥向基層長者派防疫物資　感激印傭捐出一大袋口罩

長者疫症下排長龍取飯

帖文附了多張相片，見很多長者排長龍，為的只是領取一個免費飯盒，有的長者更駝背行動不便，雖然價值只是30元左右，但對他們足夠分兩餐食用得溫飽。

社企「銀杏館」設派飯服務助弱勢社群，歡迎有心人資助，每盒飯$28，飯連湯$38，詳情：www.love.org.hk（圖片：銀杏館）

有關帖文感動了很多網民，網民感謝社企在疫情下雪中送炭，亦叮囑他們要好好保護自己，更有不少網民資助購買免費飯。銀杏館感謝有心人，表示並不孤單：

我們只是一間小小餐館，有食物出食物，也可在派的時候多跟他們聊聊天，為他們煲碗湯⋯⋯有很多很多的你們， 將物資用作轉贈，真的很鼓舞。

【走入基層】無懼疫情助貧困兒童學音樂改變人生　龐秋雁望有心人捐口罩助基層家庭

責任編輯：王明芳

正能量 弱勢社群 社企 家庭關係 網絡熱話 失業 疫情 肺炎 新冠肺炎 全球大流行

最高瀏覽

【超市感染】女子超市與確診者相隔9分鐘付款中招　醫生何學工解構超市5大感染高危位
17:42 2020/03/26
【超市感染】女子超市與確診者相隔9分鐘付款中招　醫生何學工解構超市5大感染高危位
【口罩供應】HKTVmall口罩1至2周內發售約2元一個　王維基：做口罩不是為賺錢
18:07 2020/03/26
【口罩供應】HKTVmall口罩1至2周內發售約2元一個　王維基：做口罩不是為賺錢
【港產口罩】CareHK4月初網售200萬個口罩每個不用2元　實惠分店賣20萬個現貨口罩
18:16 2020/03/26
【港產口罩】CareHK4月初網售200萬個口罩每個不用2元　實惠分店賣20萬個現貨口罩