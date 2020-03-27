【器官移植】消息：24歲女生吳犖晴換肺後嚴重感染　今晨離世

▲ 24歲女生吳犖晴今晨離世。

患有再生障礙性貧血的24歲女生吳犖晴於2月26日順利完成歷時10小時的換肺手術。TOPick之前一直有跟進犖晴的情況，她至今已換肺一個月，惟今日聽到一個不幸的消息指，犖晴在換肺後曾出現嚴重感染，近日情况惡化，並於今晨離世。

據了解，犖晴一直有好強的求生意志，而她的家人亦一直沒有放棄，可惜最終還是敵不過病魔。



【器官移植】24歲女生吳犖晴換肺後已清醒 目前未能進食需輸營養液

吳犖晴的姊姊3月3日曾回覆TOPick指，犖晴在換肺後已經清醒，在瑪麗醫院心胸外科深切治療部留醫，未能進食和說話，院方曾為她輸營養液。

【換肺續命】24歲女生吳犖晴順利換肺仍危殆 未婚夫憑陳奕迅歌詞給未婚妻愛的承諾

【換肺續命】24歲女生急求屍肺續命 男友病床前持戒指打氣：約定你

早前犖晴的男友在網上公開二人相識相戀經過，又坦言在拍拖前已知道犖晴病情，一直攜手一起面對，更向病危的犖晴展示戒指，希望為她打氣，貼文十分感人：

幾年前，有個男仔識左個女仔，個男仔識個女仔個陣，已經知個女仔有病，要搵人捐骨髓。佢地一齊左、一齊面對，等人捐骨髓嘅一日，等左好耐，終於等到個女仔做左手術，可以雨過天青。點知好景不常，出現左排斥反應，個女仔有肺積水情形，時日無多，她只有24歲啊。

【換肺續命】瑪麗醫院24歲女生急需遺肺續命 父母：女兒求生意志強只想做普通人

犖晴的父母早前公開呼籲已登記器官捐贈者作出捐贈，又指犖晴的性格好動開朗，從小練習體操及跳舞等，惟初中後身體情況轉差，不可以再參與有關運動，然而犖晴最終成功考入嶺南大學攻讀社會科學系，並指他們的心願是想犖晴身體健康，正正常常地生活。

吳犖晴自小患有再生障礙性貧血，接受骨髓移植後出現罕見併發症，引致肺部功能全失，只依賴人工心肺機才可維持生命，急求雙肺移植。家人於2月21日公開呼籲「求肺」後，瑪麗醫院接獲合適犖晴作移植的屍肺，並於2月26日成功為吳犖晴進行換肺手術。

記者：郭詩詩