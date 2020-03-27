涉寓所藏彈叉彈珠　26歲設計師半年後被控准保釋候訊

▲ 26歲設計師涉於去年9月在北角住所藏有彈叉及彈珠等物品，被落案起訴管有攻擊性武器罪及無牌管有無線電通訊器具罪。（資料圖片）

反修例風波期間，26歲設計師涉於去年9月在家中藏有彈叉、彈珠及無線電通訊機等物品，事隔近半年後，被落案起訴管有攻擊性武器罪及無牌管有無線電通訊器具罪，案件今（27日）於觀塘裁判法院提堂。被告暫毋須答辯。案件押後至4月27日於東區裁判法院再訊，以待辯方索取文件及提供法律意見，被告准保釋，期間不准離港。

被告邱俊軒（26歲），報稱設計師，被控1項管有攻擊性武器及1項無牌管有無線電通訊器具罪。控罪指，被告於2019年9月30日，在北角丹拿花園1單位內管有攻擊性武器，彈叉、彈射器、彈射器組件及多顆彈珠，意圖將其作非法用途使用；及於同日同地，沒有行政長官會同行政會議或電訊管理局局長批給的適當牌照，而管有1個無線電通訊機。

被告暫毋須答辯，辯方申請案件押後，期間索取控方文件，以及向被告提供法律意見。裁判官將案件押後至4月27日，於東區裁判法院再訊，被告獲准現金3,000元保釋候訊，期間不准離港及須居住在報稱住址，另須每周到警署報到1次。

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記者：王仁昌