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【新冠肺炎】確診女警拒戴口罩於普通病房咳嗽　累兩名抽血員需隔離其中一人不適

社會 16:52 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

該名女警在病房內沒有佩戴口罩並曾經咳嗽。

新冠肺炎疫情未見平息，本港今日新增65宗個案，累計519確診。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去24小時，醫管局共呈報326宗懷疑個案，至今共有498人仍然留醫；再多1名確診者康復出院（第374宗） ，至今出院人數增至111人。

【新冠肺炎】深水埗警署22歲女警確診　警方提醒警員減少社交接觸

另外仍然留院的患者，有4人危殆（第119宗、第192宗、第312宗、第338宗），1人嚴重（第291宗），其餘333人情況穩定。而截至今日中午12時，公立醫院共使用1012張負壓病床；534間負壓隔離病房，使用率分別是57%及73%。

何婉霞交代指，昨日確診的一名22歲女警曾入住明愛醫院普通病房半日，其2名抽血員會被列為緊密接觸者，其中一名有不適；另一位將接受隔離治療。翻查紀錄，兩名曾經幫她抽血及作做心電圖，二人當時只戴上普通外科囗罩及手套，並沒有面罩或眼罩，而該名女警在病房內沒有佩戴口罩並曾經咳嗽，醫護人員隨即要求女警佩戴口罩，然後繼續她們的臨床工作，至工作完成後，發現女警仍沒戴上口罩。

何婉霞指，局方對事件表示非常關注，又呼籲病人要聽從醫護人員的指示，否則只會增加醫護及其他病人感染的風險，現時有兩位醫護人員需接受隔離治療，影響醫護人員的運作。她又指，如有病人不合作，醫護人員需向保安員或管理層求助。

至於被問到會否讉責該名女警，何婉霞強調局方非常重視事件：

她始終是我們的病人，我們會以勸籲及呼籲的角度去看，我們大部分的病人都十分尊重醫護人員。

根據衞生防護中心資料顯示，該名22歲女警曾於3月20日到訪蘭桂坊All Night Long。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名女警的密切接觸者不是很多，亦暫未見其他人有任何病徵。

責任編輯：郭詩詩

疫情 治療 風險管理 公立醫院 明愛醫院 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 咳嗽

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