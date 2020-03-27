【BB大晒】岑麗香兒子1歲生日 香香貼家庭照留住溫馨時光【多圖】
岑麗香為兒子Jacob慶祝1歲生日，一家三口齊齊拍家庭照留念，十分溫韾！人稱香香公主的岑麗香產後復出為TVB拍攝《BB大晒》，岑麗香自言是「Working Mom」，並會與工人姐姐輪流看顧兒子。
香香於社交平台分享家庭照，1歲兒子Jacob表情多多，十分可愛。
岑麗香產後復工極速修身，詳情請睇：https://bit.ly/2WOri1d
香香寫道：
One little birthday for you, one lifetime memory for us🤍.
Forgot to post these, better late than never🤍
#thatbelly
#cakesmash
香香於2016年嫁給任職金融界的Jousha（強強），二人於溫哥華舉行婚禮。
鍾嘉欣三年抱兩仔女生日差一天，詳情請睇：https://bit.ly/2WMdpko
2019年，香香誕下Jacob榮升人母，她預先與家人商量後才決定復出幕前，並表示會與工作姐姐輪流照顧Jacob。她認為：「我身邊亦有許多『Working Mom』，遲早我也要放手，而且老公都好支持，覺得值得就要去做。」
香香近日忙於為TVB劇集《BB大晒》拍攝，並會與馬國明合演一對夫婦。
撰文 : TOPick柴犬出動