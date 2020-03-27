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【BB大晒】岑麗香兒子1歲生日　香香貼家庭照留住溫馨時光【多圖】

娛樂 16:27 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

岑麗香於社交平台分享家庭照。（岑麗香IG圖片）

岑麗香為兒子Jacob慶祝1歲生日，一家三口齊齊拍家庭照留念，十分溫韾！人稱香香公主的岑麗香產後復出為TVB拍攝《BB大晒》，岑麗香自言是「Working Mom」，並會與工人姐姐輪流看顧兒子。

香香於社交平台分享家庭照，1歲兒子Jacob表情多多，十分可愛。

岑麗香產後復工極速修身，詳情請睇：https://bit.ly/2WOri1d

岑麗香與兒子合照留影。（岑麗香IG圖片）

Jacob已經1歲了！（岑麗香IG圖片）

1歲的Jacob表情多多。（岑麗香IG圖片）

香香寫道：

One little birthday for you, one lifetime memory for us🤍. 
Forgot to post these, better late than never🤍
#thatbelly
#cakesmash

岑麗香帶Jacob拍攝近年流興的「Cake Smash」寫真。（岑麗香IG圖片）

Jacob似乎對蛋糕深感興趣。（岑麗香IG圖片）

香香於2016年嫁給任職金融界的Jousha（強強），二人於溫哥華舉行婚禮。

鍾嘉欣三年抱兩仔女生日差一天，詳情請睇：https://bit.ly/2WMdpko

一家三口很溫馨！（岑麗香IG圖片）

拍劇之餘，岑麗香不忘抽空與兒子享受親子樂。（岑麗香IG圖片）

2019年，香香誕下Jacob榮升人母，她預先與家人商量後才決定復出幕前，並表示會與工作姐姐輪流照顧Jacob。她認為：「我身邊亦有許多『Working Mom』，遲早我也要放手，而且老公都好支持，覺得值得就要去做。」

精靈活潑的Jacob在鏡頭前賣萌。（岑麗香IG圖片）

Jacob很可愛！（岑麗香IG圖片）

香香近日忙於為TVB劇集《BB大晒》拍攝，並會與馬國明合演一對夫婦。

撰文 : TOPick柴犬出動

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