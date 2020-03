【BB大晒】岑麗香兒子1歲生日　香香貼家庭照留住溫馨時光【多圖】

岑麗香為兒子Jacob慶祝1歲生日,一家三口齊齊拍家庭照留念,十分溫韾!人稱香香公主的岑麗香產後復出為TVB拍攝《BB大晒》,岑麗香自言是「Working Mom」,並會與工人姐姐輪流看顧兒子。

香香於社交平台分享家庭照,1歲兒子Jacob表情多多,十分可愛。

岑麗香產後復工極速修身,詳情請睇:https://bit.ly/2WOri1d

▲ 岑麗香與兒子合照留影。(岑麗香IG圖片)

▲ Jacob已經1歲了!(岑麗香IG圖片)

▲ 1歲的Jacob表情多多。(岑麗香IG圖片)

香香寫道:

One little birthday for you, one lifetime memory for us🤍.

Forgot to post these, better late than never🤍

#thatbelly

#cakesmash