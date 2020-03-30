【完勝職場】知識與實力兼備 IVE畢業生成商界生力軍

隨著科技發展及行業轉變，能緊貼行業發展步伐及掌握數碼技能的商科畢業生，於職場發展佔盡優勢，成為不少企業爭相吸納的對象。兩位IVE商業學科畢業生孫文鑾（Billy）和鄧思敏（Tandy）成功擠身大企業，在專業路上拼出一番新事業。

規劃升學路向 投身稅務專業

現於四大會計師事務所德勤（Deloitte Advisory (HK) Limited）擔任稅務顧問的孫文鑾（Billy），穿起筆挺西裝，侃侃而談。難以想像，原來當年中學畢業後，曾經一度躊躇升學方向。「我不像部分同學對某些學科特別感興趣，但自己數理底子不錯，加上想將來的事業有明確的專業晉升階梯，於是選擇報讀IVE會計學高級文憑。」

會計可以說是『長青』行業，不論大小企業均需要不同崗位的會計人才審核帳目，以及處理日常的會計和財務事宜。「於 IVE 讀書時，最大得着是課程設計緊貼行業及市場需要，著重理論及實踐，學生需要進行不同的 case study ，務求靈活應用所學的知識及技能。」Billy亦因為當時獲得身為會計師的導師提點，分享行業運作，了解更多就業前景，立下決心向專業進發。

實習機會 開啟事業發展第一步

課程的最後一年，Billy 的畢業功課需要挑選一間上市公司，就其前景、業務、管理及營運方面，編寫商業報告，該份報告更為 Billy 換來寶貴實習機會。「當年這份功課獲得導師們賞識，推薦我們參加由『香港財務會計協會』舉辦的 HKIAAT 會計及商業管理個案比賽，最終更成功擊敗來自八間本地大學的對手，獲得全場總冠軍。」其後 Billy 獲得加入煤氣公司成為實習生的機會，親身體驗職場運作。及後更憑藉優異成績獲得大學學位面試機會，並獲得兩間本地大學錄取。

清晰專業進修階梯

Billy 大學畢業後，很快便獲得聘用。在累積了一定實戰經驗後，Billy 轉到香港四大會計師事務所工作，任職稅務顧問，他認為升學事業發展應按步就班，而會計行業有清晰的專業進修階梯，適合年輕人循序漸進發展。

鄧思敏（Tandy）現時於本港上市戶外媒體公司雅仕維傳媒集團（Asiaray Media Group）擔任中央市場部副總經理，憑自身努力，從營銷員搖身成為副總經理。Tandy 的工作需要遊走於大中華地區與不同客戶洽談廣告項目， 升遷之路看似平步青雲，但背後更重要的是紮實的根基。

從小立定志向 盼在商界大展拳腳

Tandy 當年公開試後，本已取得升讀預科的入場券，但她卻選擇了升讀IVE商業推廣及項目管理高級文憑，「我從小就對市場推廣充滿興趣，希望能及早投身職場，故選擇商業推廣相關的學科。」 IVE 課堂除教授理論外，同學更透過個案分析，學習商業數據分析、營銷策劃等技能，加強溝通能力等軟技巧培訓。

紮實基礎 打造事業

高級文憑畢業後，Tandy 於本地大學繼續升學，並取得市場營銷及數碼策略（榮譽）文學士學位。Tandy笑言畢業後迅速獲得聘書，全賴累積實戰經驗，讓她成功脫穎而出，「其實廣告營銷行業不一定會公開招募，往往都是經業內人士介紹，故具備相關經驗及技能的人才，自然獲得更高勝算。」

Tandy 努力不懈及與時並進的精神，讓她在數碼營銷行業中，闖出成績。對於行業發展前景，她指出隨著5G 網絡開放，網速、穩定性及互動性大大提高，為營銷行業帶來更多新機遇。而戶外廣告需要與數碼媒體相輔相承，打通線上及線下的營銷方案，達至品效合一的結果。例如戶外廣告亦運用「Programmatic（程序化）」的方式，更精準地把廣告展示於目標受眾，提高品牌及產品知名度。因此，她鼓勵有興趣從事數碼營銷年青人，多緊貼潮流動向，掌握行內的最新數碼知識，培訓分析解難技巧，有助迎接市場新機遇。

課程結合數碼科技 裝備學生新技能

為緊貼社會經濟和行業發展，IVE 商業學科於專業服務、商業及管理、營銷及推廣三大範疇，加入數碼科技相關元素如人工智能、區塊鏈、雲端運算及數據分析等於課程範疇。去年學科更與科技公司合作，為師生提供一系列工作坊，裝備學生新數碼技能，為投身新興職位做好準備。此外，IVE 商業學科於新學年2020/21共提供15個高級文憑課程，而其中 9 個更為政府資助課程，配合學生多元興趣發展。

此外，創新科技發展一日千里，對跨學科專才的需求殷切。IVE 跨學科致力培養具多元知識及技能的新世代專才，提供 6 項高級文憑課程，包括：公關及數碼傳訊、金融科技、藝術及文化活動管理、音樂娛樂及藝人管理、體適能及運動營養學、供應鏈及創科應用，配合新興行業發展及人才需求。

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