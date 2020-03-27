【口罩大貨到】森川實業推1萬盒成人及中童Ex-ProShield口罩 各區銷售藥房銷售地址及售價

▲ 森川實業推1萬盒成人及中童Ex-ProShield口罩。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，甚至出現一罩難求的情況，森川實業早前宣布，再推出1萬盒PFE及BFE皆達致95%以上的Ex-ProShield成人及小童口罩，並在全港各大藥房銷售。

森川實業最近推出的新產品Ex-ProShield口罩已於近日推出，分別為成人30個裝、成人50個裝三層口罩，PFE及BFE皆達致95%以上，最新一批約10,000盒成人及中童口罩已抵達香港並送抵全港多間藥房，其中新增的是中童30個裝口罩，為粉紅色包裝。

以下為各區銷售點地址，具體售價則因應藥房而定：

港島地區：

華盛藥房 北角七姊妹道25-31號琴行街6-6A號嘉蘭大廈地下A號舖 50個裝成人口罩售價250元，沒有中童尺寸

永寧藥行 北角馬寶道36號地下(地鐵A2出口)

仁德大藥房 天后電氣道60號

仁和中西大藥房 天后英皇道2號鴻安大廈

源泰大藥坊 銅鑼灣駱克道 521 號地下 (銅鑼灣 D1 出口)

富豐大藥房 西環堅尼地城卑路乍街48 號

福興德記西藥行 鴨脷洲利東邨2期商場404室



1+1店 北角堡壘街

九龍地區

恒誠大藥房化粧品有限公司 旺角水渠道3-13號長寧大廈C&D舖

名創大藥坊有限公司 旺角旺角道38號

大來大藥房有限公司 觀塘協和街99號

啟源中西大藥行 觀塘茶果嶺道88號G/F 10-11號舖麗港城商場

回春堂中西藥行 觀塘順利邨利康樓商場G5號舖

德安中西藥行 九龍觀塘順利邨利溢樓3樓E03號舖

順悅西藥行 觀塘利安商場第2層15B1號鋪

啟源中西藥房有限公司 九龍藍田啟田邨啟田商場214A號舖

嘉華藥房 將軍澳坑口連理街商場146號舖



厚德大藥房 將軍澳常寧路2號TKO Gateway 街市地下113號舖 50個裝成人口罩250元，中童售價170元

仁泰中西藥行 黃大仙啟德花園



九龍城區



衙前圍道 潮州

啟朗苑 啟德

啟晴邨 嘉福

何文田區 鴻福

深水埗桂林街 富華

新界地區：

天水圍天耀邨 天瑞

大埔

運頭塘邨 兆安

大埔超級城 漢興

廣福邨 仁泰

沙田

博康邨 乾豐

大圍 金城門

大圍 富明

火炭 天達

石門 聯誠

上水彩園邨 友信

元朗大棠路 錦業

荃灣



川龍街 南洋

曹公坊 仁安

青衣邨 富城

川龍街 創興

川龍街 嘉城

葵涌

安蔭邨 都盛

石蔭路 陳萬昌港島

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責任編輯：王俊賢