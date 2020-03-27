【新冠肺炎】抵港人士須戴「居安抗疫」手環 資科辦制短片教程式用法 【附短片】
新冠肺炎疫情全球爆發，港府早前實施所有抵港人士均須強制檢疫14日安排，大部分都須要佩戴政府提供的「居安抗疫」手環及安裝手機程式，以作家居檢疫。
連日來市民都對「居安抗疫」程式的運作有不同疑問，負責「居安抗疫」程式的政府資訊科技總監辦公室制作了使用指南短片，讓檢疫人士及一般市民了解流程。
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資科辦提醒，檢疫人士必須戴上手帶及安裝「居安抗疫」流動應用程式；抵達香港國際機場後，工作人員會為檢疫人士戴上手帶，亦會協助安裝及啟動「居安抗疫」流動應用程式。如未領取啟動碼，回家後，檢疫人士會收到政府的電話短訊（SMS），他應按照電話短訊內的指示，在手機安裝「居安抗疫」流動應用程式。
短片亦詳細介紹登記手帶及啟動手帶的程序，檢疫人士完成安裝程式後，需掃描手帶上的二維碼；如有家人須一同接受檢疫，亦要逐一掃描他們手帶上的二維碼，並按照指示在家中四周（客飯廳、房、洗手間、廚房等）慢慢走一分鐘，以完成啟動程序。
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資科辦又提醒，檢疫人士在檢疫期內，必須佩戴手帶。其間可以淋浴，但避免手帶長期浸水。檢疫期間，「居安抗疫」必須保持運作，「藍牙」、「Wi-Fi」、及「定位服務」功能必須開啟，以及不能脫下或破壞手帶，亦不可以蓄意停止程式運作或刪除程式；程式亦會隨時要求檢疫人士掃描手帶上的二維碼，以確定仍留在居所內。
而檢疫期屆滿後，檢疫人士可以自行從手機刪除應用程式，並剪下及棄置手帶。
詳情可觀看資科辦的「居安抗疫」使用指南短片：
責任編輯：徐紹軒