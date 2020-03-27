【新冠肺炎】抵港人士須戴「居安抗疫」手環　資科辦制短片教程式用法　【附短片】

▲ 資科辦推出「居安抗疫」程式使用指南，讓檢疫人士及市民更容易明白檢疫流程。（資科辦影片截圖）

新冠肺炎疫情全球爆發，港府早前實施所有抵港人士均須強制檢疫14日安排，大部分都須要佩戴政府提供的「居安抗疫」手環及安裝手機程式，以作家居檢疫。

連日來市民都對「居安抗疫」程式的運作有不同疑問，負責「居安抗疫」程式的政府資訊科技總監辦公室制作了使用指南短片，讓檢疫人士及一般市民了解流程。

【新冠肺炎】有指「居安抗疫」系統存保安風險 資科辦澄清指系統受多重電腦保安措施保障

資科辦提醒，檢疫人士必須戴上手帶及安裝「居安抗疫」流動應用程式；抵達香港國際機場後，工作人員會為檢疫人士戴上手帶，亦會協助安裝及啟動「居安抗疫」流動應用程式。如未領取啟動碼，回家後，檢疫人士會收到政府的電話短訊（SMS），他應按照電話短訊內的指示，在手機安裝「居安抗疫」流動應用程式。

短片亦詳細介紹登記手帶及啟動手帶的程序，檢疫人士完成安裝程式後，需掃描手帶上的二維碼；如有家人須一同接受檢疫，亦要逐一掃描他們手帶上的二維碼，並按照指示在家中四周（客飯廳、房、洗手間、廚房等）慢慢走一分鐘，以完成啟動程序。

【新冠肺炎】檢疫手帶不同色代表不同隔離人士？張竹君：手帶只得一種顏色

▲ 現時政府提供4款手環，供檢疫人士作居家檢疫之用。（資料圖片）

資科辦又提醒，檢疫人士在檢疫期內，必須佩戴手帶。其間可以淋浴，但避免手帶長期浸水。檢疫期間，「居安抗疫」必須保持運作，「藍牙」、「Wi-Fi」、及「定位服務」功能必須開啟，以及不能脫下或破壞手帶，亦不可以蓄意停止程式運作或刪除程式；程式亦會隨時要求檢疫人士掃描手帶上的二維碼，以確定仍留在居所內。

【新冠肺炎】「居安抗疫」手機App配合新電子手環使用

而檢疫期屆滿後，檢疫人士可以自行從手機刪除應用程式，並剪下及棄置手帶。

詳情可觀看資科辦的「居安抗疫」使用指南短片：

責任編輯：徐紹軒