香港製造 即食低脂穀物乳酪系列 認識健腸食物

乳酪含益生菌，不少人會把它當作正餐，但自製加入燕麥的乳酪花時間又多工夫，更要提早一晚準備，確保燕麥口感適中。雀巢® ACTI-V®穀物乳酪系列則可以即開即食，更加入「奇亞籽」與不少香港人愛吃的「紫米」，到底可不可以做到好味又健康，即刻同大家深入了解！

鮮牛奶製造 首個香港生產穀物乳酪系列

雀巢® ACTI-V®品牌是現時首個香港推出的即食穀物乳酪系列*，共有兩種口味：「低脂紫米及穀物乳酪」以紫米、燕麥和小麥配搭低脂乳酪；「低脂奇亞籽及穀物乳酪」則有奇亞籽、大麥及小米。

穀物除了讓乳酪更有口感和飽腹感，配合乳酪中有益腸道的FORTIS®益生菌，更有效促進腸道暢順。乳酪更使用鮮牛奶，不加防腐劑，每日香港新鮮製造，吃得更fresh、更健康。

*首個及唯一於香港生產穀物乳酪品牌（截至產品上市）

加入紫米口感更豐富

▲ 低脂紫米及穀物乳酪（130克）

香港人對紫米絕不陌生，經常配合不同中式甜品烹調，但原來加在乳酪亦非常合拍。紫米口感豐富，粒粒煙韌，讓乳酪吃起來更有層次。

大熱食品奇亞籽

▲ 低脂奇亞籽及穀物乳酪（130克）

近年大熱的「奇亞籽」，其實是鼠尾草的種籽，加入乳酪後能提升口感，再配合FORTIS®益生菌，有助腸道暢順，腸道自然更健康。

各大便利店及超市有售

以上兩種食品，加上多種穀物和乳酪，再配合適當運動，生活自然更健康。要購買雀巢® ACTI-V®穀物乳酪系列亦非常方便，產品已在各大便利店及超級市場（華潤萬家超級市場除外）有售，任何時候都可以即開即吃，加倍方便！

（資料由客戶提供）