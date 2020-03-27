【闊太豪宅】李美慧法國莊園慶生　「御用宮女」升呢豪門少奶獨立屋曝光【多圖】

▲ 李美慧於法國的豪宅曝光。

在TVB劇常演宮女的李美慧，現實卻是闊太。在兩年前，與富商曾文豪結婚的李美慧，在昨天（25日）迎來她的33歲生日，由於新冠肺炎肆虐，在去年12月底，她們一家三口已飛往法國的私家莊園度假，之後留在當地「避炎」。

昨日她跟丈夫及女兒於法國豪宅裡慶生，她於其個人Instagram分享慶生相，意外地令其豪宅曝光，寬敞客廳有落地玻璃及壁爐，甚具氣派，另外更有大花園，可供女兒耍樂。而李美慧之前於IG分享生活點滴時，亦發現其在港的獨立屋有超大的露台及客廳，盡現其富泰的生活。

▲ 客廳有落地玻璃，超寬敞。（取自李美慧IG）

李美慧除帶女兒到森林耍樂，更一家三口由法國坐私人直升機去意大利滑雪。昨日33歲生日的李美慧於豪宅慶生並寫道：

疫情的到來，令到大家都在家中『坐月』，現在的我把每一天都當作最後一天來生活，不是消極，而是積極，每一天都要珍惜，看到每天新聞，歐洲的疫情愈來愈嚴重，只能說：請顧及他人，安坐家中，享受家庭樂，好好陪身邊的親人。

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▲ 李美慧跟老公曾曾文豪於法國享受滑雪樂。（取自李美慧IG）

只見曾文豪肉緊地親吻愛妻李美慧的面頰，放閃之餘亦令法國豪宅曝光，寬敞大廳有落地玻璃之外，更設有一個壁爐。

另外屋外設有大型花園，有足夠空間可供女兒耍樂「放電」。

▲ 法國豪宅內的客廳很寬敞，可放置大棵聖誕樹。（取自李美慧IG）

▲ 法式大宅當然有壁爐啦。（取自李美慧IG）

李美慧香港豪宅曝光

其實李美慧之前於IG分享跟女兒的生活點滴時，也不覺意地令其在港的大宅曝光，從照片所見，寬敞客廳內放置了大型梳化。

大宅設有超大的露台，放置大圓枱之後，仍然有闊落的空間。

此外其豪宅內部裝修帶古色古香，除了有花樽等擺設之外，書架上的掛飾看似是原木材料。

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▲ 李美慧在港的豪宅內有超大露台。（取自李美慧IG）

▲ 放了兩隻大型熊公仔後，梳化仍然好多空位。（取自李美慧IG）

▲ 香港大宅內的飯廳。（取自李美慧IG）

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參加2006年香港小姐競選而入行的李美慧，落選後加入藝訓班，之後於劇集裡飾演閒角，直至於《宮心計2深宮計》中飾演宮女「秦槐」而為人認識。

至2018年，李美慧奉子成婚下嫁56歲富豪曾文豪，曾文豪父親是百億富豪曾紀華，李美慧為曾家誕下女兒小糖心後，過著少奶奶的生活，除照顧女兒外，一家三口不時外遊共享天倫。