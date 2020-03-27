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【新冠肺炎】林鄭月娥新一輪抗疫措施　消息：禁止逾4人聚集及關閉娛樂場所

政治 17:27 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

港府最新措施會在明晚下午6時半實施，14天後檢討。

新冠肺炎疫情持續，近日本港確診數字不斷上升，據悉，行政會議今午會召開特別會議商討抗疫控疫措施。消息指，港府推出多招如下，明晚（28日）下午6時半實施，14天後檢討。

【新冠肺炎】新增65宗再創單日新高累計達519宗　

【新冠肺炎】確診女警拒戴口罩於普通病房咳嗽　兩名抽血員需隔離其中一人不適

  • 食肆不會限制開放時間，但食客人數需要減半。
  • 食檯之間相隔要有1.5米距離，每檯最多只可坐四人。
  • 對業界有補償措施，稍後與業界商討。
  • 關閉公眾娛樂場所，如電子遊戲機中心，健身室﹑戲院﹑桑拿浴室﹑兒童遊樂場等。
  • 禁止公眾人群聚集，上限四人，但紅白二事豁免，宗教活動也可豁免，人數需要減少。

行政長官林鄭月娥下午6時30分舉行記者會，進一步交代詳情。據了解，其中，禁止公眾人群聚集是針對外傭聚集，以減少在擠擁地方聚集的感染風險。

衞生防護中心今日（27日）下午公布最新疫情，今日新增65宗再創單日新高，最新累計確診個案為519宗。

【新冠肺炎】確診女警拒戴口罩於普通病房咳嗽　兩名抽血員需隔離

【新冠肺炎】酒吧感染群組感染增加　本港再有至少19宗確診個案與酒吧有關

責任編輯：莫稼浩

 

 

 

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