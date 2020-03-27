【新冠肺炎】林鄭月娥新一輪抗疫措施 消息：禁止逾4人聚集及關閉娛樂場所
政治 17:27 2020/03/27
新冠肺炎疫情持續，近日本港確診數字不斷上升，據悉，行政會議今午會召開特別會議商討抗疫控疫措施。消息指，港府推出多招如下，明晚（28日）下午6時半實施，14天後檢討。
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- 食肆不會限制開放時間，但食客人數需要減半。
- 食檯之間相隔要有1.5米距離，每檯最多只可坐四人。
- 對業界有補償措施，稍後與業界商討。
- 關閉公眾娛樂場所，如電子遊戲機中心，健身室﹑戲院﹑桑拿浴室﹑兒童遊樂場等。
- 禁止公眾人群聚集，上限四人，但紅白二事豁免，宗教活動也可豁免，人數需要減少。
行政長官林鄭月娥下午6時30分舉行記者會，進一步交代詳情。據了解，其中，禁止公眾人群聚集是針對外傭聚集，以減少在擠擁地方聚集的感染風險。
衞生防護中心今日（27日）下午公布最新疫情，今日新增65宗再創單日新高，最新累計確診個案為519宗。
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責任編輯：莫稼浩