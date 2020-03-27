【新冠肺炎】酒吧感染群組感染增加　本港再有至少19宗確診個案與酒吧有關

▲ 本港再有至少19宗確診個案與酒吧有關。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午公布本港最新疫情，今日（27日）新增65宗確診個案，再有至少有19宗確診個案與酒吧有關。

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張竹君指針對灣仔Dusk Till Dawn、蘭桂坊的Insomnia、尖沙咀諾士佛臺All Night Long及灣仔Centre Stage四間酒吧，今日再有至少10名確診個宗與酒吧員工及樂手關，另有9宗確診個案亦到尖沙咀諾士佛臺All Night Long。另有指以上酒吧及樂手群組至少多3人初步確診，他們分別是酒吧的主管或經理，另第504及515（為第462宗個案的丈夫）為曾到酒吧後確診個案的緊密接觸者。

此外，第450宗個案是觀塘Bar Pacific的啤酒推銷員，於潛伏期以客人身份去過尖沙咀諾士佛臺的All Night Long。

張竹君表示現時4間涉事酒吧已經關閉，亦已建議酒店進行大清洗，暫時未知酒吧感染群組的感染源頭，但有見酒吧的風氣是顧客都不帶上口罩，載歌載舞，因此氣氛都是充斥着親密接觸，眾人又會互相混雜，一晚間可能會去多間酒吧。

張竹君續指會為酒吧群組作基因對比，但因為不少患者在有病徵時，也有上班，因此可能為人傳人的傳播鏈，現時最重要的是為追蹤其他接觸者，也正在追蹤已曾與確診病患一同前往酒吧的同行者，以終止進一步傳播。

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記者：郭家穎