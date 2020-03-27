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【減肥大作戰】日本法律系學生苦讀4年　XXL碼肥仔變S碼纖瘦美男

親子 19:23 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

日本有一位法律系男生苦讀4年，由XLL碼的大肥仔變成S碼纖瘦美男。

想考取好成績當然要付出代價，日本有一位法律系男生，在大學4年出盡力讀書，除了令他順利畢業考獲法律專業外，更為他減去大量脂肪。從相片目測他以前是XLL碼的大肥仔，畢業之時卻變成S碼纖瘦美男，完全判若兩人。

用脂肪換良好學歷

這位名叫谷口柊彌的日本大學生，於本月24日在Twitter上載了他於京都大學法學院畢業的照片，並寫道他4年來，以脂肪換取良好的學歷及豐富的法律知識。

谷口柊彌曾是一名其貌不揚的大肥仔。（相片來源︰Twitter @Shu8__603）

他上載了數張照片，包括他的個人舊照，只見他曾是一名其貌不揚的大肥仔，估計體重逾200磅。相片中他穿上黑衫、灰外套，看來沒精打采，架上眼鏡的他完全不起眼。

另外多張照片是他的畢業近照，與舊照比較起來最大分別是，他的身形至少瘦了三個碼，現在已變成了S碼纖瘦美男。他瘦下來後輪廓更突出，眼睛睜大了更有神。

畢業時變成S碼纖瘦美男。（相片來源︰Twitter @Shu8__603）

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身形打扮判若兩人

谷口柊彌整個造型無論衣著及打扮都變得時尚，令人耳目一新，完全看不出曾是一名肥仔。雖然有網民發現他的近照有修圖的嫌疑，但他確實比以前瘦了幾圈。

他的前後對比照令網民震驚，有網民認為他看起來太有型了，會吸引很多女生。另有網民被他激勵，慚愧表示自己想減肥卻無能為力，今後需花更多精力研究減肥方法。

【減肥大作戰】韓星二代為胖爸爸以身作則減肥　狂減90磅由XL變XS美女

責任編輯︰駱秀玲

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