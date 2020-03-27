【MV上線】Gin Lee與AGA同時推出新歌MV　齊呈現女生截然不同勇敢

▲ Gin Lee與AGA新歌MV同時上線，呈現截然不同的勇敢女生。

同屬環球唱片的同門歌手李幸倪（Gin Lee）與AGA一同於今日（3月27日）有新歌MV推出，兩首作品《敢》及《Mad》分別講述女生要跨越自己的框架、勇敢進求所愛的訊息，二人在MV中均有新挑戰！

Gin Lee於今日推出今年第一首派台歌《敢》，是一首充滿正能量的作品，帶出「勇敢」飛翔就是人生的訊息。人的成長是不會有極限，隨時都能跨越自己的框架，在MV中Gin首次嘗試劍道，以行動鼓勵大家道別傳統，創造新的旅途。

而AGA最新歌曲《Mad》，講述勇敢追求自己所愛，不顧一切放低自己而瘋狂去愛，甚至愛到天荒地老！MV中AGA飾演一名愛得轟烈、與男友私奔的女生。二人MV同步於今日中午12時推出。

▲ Gin Lee為拍MV首次挑戰劍道。（大會發相）

Gin初嘗劍道大叫：好玩！

MV中Gin親自耍劍道、插花等環節，她自言第一次接觸劍道：「好玩！這個運動很值得我去挑戰，我本身對劍道毫無認識，透過今次拍MV終於有機會嘗試，學習一種未曾玩過的運動，是一個很好的體會。原來劍道要用好大力氣，一點都不容易。」

Gin以身體力行方式，鼓勵大家勇於嘗試，只要肯踏出第一步，生活可以變得充實美滿。Gin以《敢》作為今年第一首派台作，寄寓今後會繼續作岀新嘗試，突破自己，分享更多意想不到的音樂作品給大家。

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▲ 為展現剛柔並重，Gin Lee還要示範插花。（大會發相）

AGA愛得轟烈，首次「爆樽」！

《Mad》的MV開首先以一個倒敍法來帶岀女主角AGA和男主角坐跑車逃走，繼而一步步講岀AGA被欺凌、男主角岀手保護，後來她陶醉於與男主角一起時候的感覺。

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▲ AGA在MV中挑戰爆樽！（大會發相）

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MV中不同場景不斷穿插，由開首至尾讓觀眾體驗一個轟轟烈烈的愛情故事，當中用了很多煙營造迷幻效果，其中的幾個鏡頭是AGA與男主角頭貼頭互相噴煙。

另外，更有打鬥流血和「爆樽」的激烈場面。導演為求拍攝逼真，要求AGA不斷練習「爆樽」動作，AGA自言感到很大壓力，亦多謝兩位男演員的體諒，因拍攝對打戲份的時候，看到他們互相打鬥的情景，其中一位男演員更要被AGA爆樽，真是十分感激兩位的犧牲。

▲ 現場噴出許多煙霧來營造迷幻效果。（大會發相）

AGA在MV裡亦會有一些糾結的心情，跟《Mad》這首歌十分配合，都是形容一個愛得徹底和轟烈的女生。

AGA笑言：「我覺得到這刻我遇過最轟烈的事，就是在今次MV裡發生的，亦是有史以來第一次有這樣的場面，大家看完MV後，應該會對我平時十分冷靜的一面改觀！」