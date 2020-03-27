【抗疫KOL】鄭丹瑞變身YouTuber開健康頻道教防疫　女兒拍片教簡易瑜伽拉筋

▲ 鄭丹瑞父女最近變成YouTuber開設健康頻道，廣邀專家、醫生及圈中人分享抗疫資訊。

曾主持健康節目的65歲鄭丹瑞（旦哥），最近變身YouTuber在新冠肺炎疫情下，開設了全新健康頻道，與兩名女兒鄭瑤（Zaneta）和鄭珉（Amanda）齊齊拍片發放健康及防疫資訊。日前三父女上載新片分享海外朋友「佛系」防疫情況，身為瑜伽導師的細女，更教導家中做簡單瑜伽。

旦哥近日積極為新開設的YouTube頻道《健康‧旦》拍片，廣邀專家及醫生講解不同的健康話題，包括兒科、婦產科、老人科及防疫資訊，並了解名校的停課不停學措施。旦哥還廣邀圈中友人如薛家燕、周秀娜及喬寶寶等分享抗疫及養生心得，短短1個月已上載了近百條影片。

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▲ 旦哥三父女在車上討論海外疫情及女兒近況。（影片截圖）

兩名女兒鄭瑤（Zaneta）和鄭珉（Amanda）亦有助爸爸一臂之力，示範做運動及分享海外疫情。在最近一集《三父女齊齊傾》中，三父女討論到海外疫情嚴重，旦哥言自作為做父母對疫情好緊張。

從英美留學回流 朋友仍輕視疫情

曾在英美留學回流的女兒提到，有分別身在美國加州和法國巴黎的朋友，在新冠肺炎仍未蔓延至歐美前，只是隔岸觀火，毫無防備之心。

▲ 細女鄭珉現時是一名鋼管舞導師。（影片截圖）

直至近期歐美疫情大爆發後，朋友依然不擔心，在英國讀考古學的細女Amanda說︰「他們仍覺得未殺埋身，不會輪到自己。」現職時裝記者的大女Zaneta補充道︰

他們覺得別人會病，你會病，但自己不會病，我勤洗衣服就行了！有時裝界的朋友仍覺得戴口罩影響外觀和形象。

讀考古細女成鋼管舞高手

細女Amanda動靜皆宜，現時是一位瑜伽、鋼管舞及體操導師，旦哥在片中透露，與太太第一次看女兒公開表演鋼管舞時，見到女兒在台上穿性感T-String當堂嚇破膽，笑言被投下一枚「震撼旦」，但女兒的演出其實相當精彩。

▲ 鄭珉示範一招拉筋動作。（影片截圖）

▲ 只需腳踏一條抹地毛巾便可，非常簡單。（影片截圖）

簡易瑜伽示範

Amanda最後分享了一招在家輕易做到的瑜伽動作，只需腳踏一塊抹地毛巾，就能做伸展拉筋運動兼抹地板，一舉兩得。

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責任編輯︰林綺玲