立法會內會審議退稅無期　梁繼昌倡政府暫停收稅

▲ 會計界議員梁繼昌說，當局可考慮暫停收取符合退稅資格納稅人的稅款。（資料圖片）

立法會去年10月復會後，泛民大力拉布下一直無法選出內務委員會正副主席。原來，普羅打工仔亦直接受到影響，因為《財政預算案》建議一次性寬減2019至20課稅年度的個人入息稅，恐怕在7月前都無法通過。會計界議員梁繼昌說，當局可考慮暫停收取符合退稅資格納稅人的稅款。

港府於本月6日就稅務寬減的建議刊憲。根據立法程序，有關條例草案於本月18日提交內會審議，惟內會一直「停擺」，審議退稅議程等到幾時成疑問。

梁繼昌向傳媒透露時坦言，「內會問題是政治問題」，看不到內會在本屆立法會會期，能夠選出正副主席。由於退稅與市民息息相關，他提議政府「暫停收取符合退稅資格納稅人的寬免稅，等到10月（新會期）選到主席，草案通過後，政府直情不用收這筆稅」。

《財政預算案》建議一次性寬減2019至20課稅年度百分之百的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，每宗個案以20000元為上限，建議將惠及195萬名納稅人，以及141000個法團及非法團業務。

事實上，早於今年1月，勞工及福利局局長羅致光曾突然將產假延長至14周的條例草案，繞過內會，轉去人力事務委員會討論。退稅修例程序可否繞過內會？梁繼昌表示，政府或將草案繞過內會，直按交付大會一次過完成三讀，但他認為政府此舉必須付出政治代價，做法也不可取，所以他認為直接上大會可能性不大。



另外，受新冠肺炎疫情影響，梁繼昌稱，四大會計師事務所近日都要求員求「在家工作」，預計情況維持多至少兩星期。他又指，疫情對上市公司進行審計工作時有實際困難，之前建議香港交易所及證監會劃一將上市公司，公布業績的限期押後一個月。據他所知，有部分公司獲批延遲公布正式業績報告，但擔心如發布臨時財政報告後，日後資料有大改動，會引起投資者民事索償。

