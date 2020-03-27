【金像女情】何嘉麗邀女星剖白心路歷程　鄧麗欣第二次爭影后：原來我有實力再獲提名

▲ 鄧麗欣憑《金都》第二度提名香港金像獎最佳女主角。

ViuTV全新節目《金像女情》將於本周日（29日）起，一連七個星期日於晚上8時播映。節目由曾任電台DJ的何嘉麗擔任主持，首集邀請今屆香港電影金像獎候選影后之一的鄧麗欣（Stephy）作嘉賓。

香港影壇不乏才華出眾的女性工作者，憑著滿腔熱誠和魄力在本地及國際影壇屢創佳績。節目主持何嘉麗邀請多位歷屆香港電影金像獎的女得獎者以及今屆香港電影金像獎候選女生，剖白她們在影壇的心路歷程，細說女性在影圈中逆流而上的故事。

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▲ 鄧麗欣在《金像女情》接受何嘉麗訪問。

本周日（3月29日）播出的第1集邀得Stephy擔任嘉賓，她憑《金都》入選今屆香港電影金像獎「最佳女主角」候選人之一。

談到第二次角逐影后殊榮，Stephy坦言第一次獲提名來得很突然，不懂得去感受，「第二次便懂得感受這種喜悅，以及大家的肯定！更加覺得原來我不是只是幸運，原來我有實力獲得第二次提名！」

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Stephy曾接拍多部葉念琛執導的都市愛情小品，每部電影中她的角色都叫「阿寶」。雖然角色名一樣，但每個「阿寶」都不盡相同，「每個阿寶都有令人喜愛及令人討厭的地方，有些太蠢，經常俾人騙；有些則太愛情為上；有些太惡。」

Stephy指《紀念日》中的「阿寶」較似自己，「當然我沒有《紀念日》的阿寶那麼惡！但就比較獨立！」