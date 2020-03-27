【新冠肺炎】林鄭月娥6時半見記者　預料公布新一輪抗疫措施

▲ 本港今日確診數字再創單日新高，林鄭月娥傍晚會見傳媒。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（27日）下午6時30分在香港添馬添美道二號政府總部地下演講廳舉行記者會，消息指會公布進一步限制社交聚會。

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近日多名專家也建議需要進一步限制市民的社交聚集，據了解行政會議今日（27日）下午召開特別會議，討論限制市民在公眾場所聚集的立法工作。港府律政司研究的範圍，包括：限制食肆營業時間、每張枱相隔的距離，及市民在公眾場所聚會人數限制等。據了解，有專家向政府建議限制人數大概是4至5人。

至於特首林鄭月娥日前提及的「禁酒令」，即禁止全港8600間食肆及酒吧售賣酒精飲品，據了解業界的大力反對之下，最終實施的機會很微。

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政府發言人也限制會場人數，指出因應疫情日趨嚴峻，在政府總部地下演講廳舉行的記者會，每間電視台最多可派出三名代表，其他大眾新聞傳媒機構每間最多可派出兩名代表，以盡量減少聚集的人數。會場內將有相應的座位安排，讓到場採訪的記者保持適當距離。

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記者：伍瑋瑋