【新冠肺炎】59歲無症狀男患者確診數日 病情迅速惡化影片揭兩肺「全花」

▲ 一名無症狀男患者，確診數日後病情迅速惡甚至兩肺「全花」。

新冠肺炎疫情持續肆虐，部分患者除出現發燒等症狀，亦有患者是無症狀，美國喬治華盛頓大學醫院利用虛擬實境（VR）技術，拍攝影片中展示一名59歲無症狀男患者，確診數日後病情迅速惡甚至兩肺「全花」，如今需要呼吸機及循環血液充氧機維生。

據《CNN》報道，該醫院胸外科主管莫特曼（Dr. Keith Mortman）公布一段最新影片，片中患者是一名59歲男子，除高血壓外，之前身體相當健康，而該名患者於幾日前並無出現病徵，但之後肺部無法正常運作，要用呼吸器協助呼吸，莫特曼稱：

他很注意照顧自己健康，卻感染病毒，如果一周後再製作360VR影像，感染和發炎情況可能再惡化。

▲ 黃色區域代表該處正經歷感染與發炎。（相片來源：影片截圖）

黃色區域代表該處正經歷感染與發炎

莫特曼指出，影片中黃色區域代表該處正經歷感染與發炎，從影片可見，損傷並不局限於個別區域，而是覆蓋了兩側肺葉的大量帶狀部位，這顯示出，「即使對於相對年輕且健康的病患，感染也能迅速地發生，病情可能出現雪崩式惡化」。

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莫特曼直言，對於表現出呼吸衰竭症狀的患者，肺部損傷的進程是迅速且廣泛的，「不幸的是，一旦進入這種狀態，肺部需要很長時間才能復原，總體來說，有2至4％的患者會出現不可逆傷害然後死亡」。

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2至4％的患者肺部功能無法復原

莫特曼解釋，冠狀病毒主要影響呼吸系統，病毒侵襲黏膜之後進入肺炎，身體透過發炎控制感染。莫特曼指，部分患者的肺部損傷是不可逆轉，呼籲美國市民注意保持社交距離和自我隔離。

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責任編輯：羅嘉欣