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何文田路政署地盤變電站輕微爆炸　兩技工燒傷送院

社會 17:05 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

其中一名傷者敷上面膜送院救治。

何文田佛光街一個路政署地盤今日（27日）早上發生工業意外，地盤內變電站突然發生輕微爆炸，並一度起火，兩名工人被燒傷，送院治理，其中一人全身燒傷。

事發於何文田佛光街23號路政署中九龍幹線地盤，警方早上接報到場，救護員到場將兩名清醒的傷者送院搶救，警方初步調查後相信事件無可疑，案件列作有人意外受傷（工業意外）。

現場位何文田佛光街23號路政署中九龍幹線地盤。（曾秋文攝）

記者：曾秋文

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