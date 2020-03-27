何文田路政署地盤變電站輕微爆炸 兩技工燒傷送院 社會 17:05 2020/03/27 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 其中一名傷者敷上面膜送院救治。 何文田佛光街一個路政署地盤今日（27日）早上發生工業意外，地盤內變電站突然發生輕微爆炸，並一度起火，兩名工人被燒傷，送院治理，其中一人全身燒傷。 事發於何文田佛光街23號路政署中九龍幹線地盤，警方早上接報到場，救護員到場將兩名清醒的傷者送院搶救，警方初步調查後相信事件無可疑，案件列作有人意外受傷（工業意外）。 ▲ 現場位何文田佛光街23號路政署中九龍幹線地盤。（曾秋文攝） 記者：曾秋文 相關文章 沙田九肚山建築地盤工業意外 工人棚架墮下受傷送院 15:59 2020/03/24 沙田九肚山建築地盤工業意外 工人棚架墮下受傷送院 東涌地盤發生致命工業意外 泥頭車司機撞車後昏迷送院死亡 13:45 2020/02/06 東涌地盤發生致命工業意外 泥頭車司機撞車後昏迷送院死亡 將軍澳地盤致命工業意外 男工人疑遭碎石輸送帶夾斃 16:12 2020/01/11 將軍澳地盤致命工業意外 男工人疑遭碎石輸送帶夾斃 工業意外 路政署 何文田 燒傷