何文田路政署地盤變電站輕微爆炸　兩技工燒傷送院

▲ 其中一名傷者敷上面膜送院救治。

何文田佛光街一個路政署地盤今日（27日）早上發生工業意外，地盤內變電站突然發生輕微爆炸，並一度起火，兩名工人被燒傷，送院治理，其中一人全身燒傷。

事發於何文田佛光街23號路政署中九龍幹線地盤，警方早上接報到場，救護員到場將兩名清醒的傷者送院搶救，警方初步調查後相信事件無可疑，案件列作有人意外受傷（工業意外）。

▲ 現場位何文田佛光街23號路政署中九龍幹線地盤。（曾秋文攝）

記者：曾秋文