【新冠肺炎】美國亞馬遜多個倉庫員工確診新冠肺炎

▲ 據美國媒體報道，亞馬遜現時至少已有10個倉庫出現確診個案，該公司表示已將員工隔離，並關閉部分設備進行全面消毒。

新冠肺炎疫情肆虐全球，不少人都減少外出，導致電商網購行業大為興起。早前美國亞馬遜（Amazon）就宣布增聘10萬名工人，以應付疫情期間的倉庫送貨服務。不過，據當地媒體報道，亞馬遜現時至少已有10個倉庫出現確診個案，該公司表示已將員工隔離，並關閉部分設備進行全面消毒。

據《華盛頓郵報》報道，目前涉及確診個案的亞馬遜倉庫，包括：紐約州的皇后區、紐約史坦頓島、加利福尼亞州莫雷諾谷、佛羅里達州傑克遜維爾、德克薩斯州的凱蒂以及康涅狄格州的沃靈福德等。亞馬遜表示，公司正採取極端措施確保員工的安全。

然而，多名亞馬遜員工都表達強烈不滿，投訴公司未有規劃安全措施保護他們免受病毒侵害，而且防護措施裝備不足，只關心他們是否能在時間內完成工作。踏進亞馬遜倉庫，你會發現有的員工佩戴著供醫護人員使用的N95口罩，有的是外科口罩和防塵口罩，但也有員工只是佩戴棉紗口罩，證明亞馬遜公司並沒有為員工提供統一的防護裝備。全球1500多名工人甚至簽署請願書，呼籲公司確保工作場所的安全。另外，多間媒體報道稱，亞馬遜並沒有遵守美國疾病管制局的規定，為員工提供消毒紙巾、洗手液等基礎防疫物資，以及在工作時保持適當距離等。

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據芝加哥大學研究人員、研究倉庫設計的物流專家Beth Gutelius稱，亞馬遜倉庫內的每個訂單執行中心都有數千名員工，而每件商品都需要經過多個不同的工序才能完成，表示要在倉庫保持建議的社交距離根本是不可行的。事實上，有研究發現，新型冠狀病毒在紙箱上能存活最長24小時，在包括塑料在內的其他材料表面能存活數天。如果感染新型冠狀病毒的員工與其他員工距離過近，甚至是對著商品打噴嚏，病毒就可能在倉庫員工間傳播，甚至買家也可能會被感染。

亞馬遜回應表示，他們會在照顧員工的同時繼續服務顧客，同時遵守當地官員對設施運作的所有指引。公司已經盡力張羅防疫物資避免員工感染，同時調高員工薪金及加班費，並因應疫情推出帶薪休假規定。另外，又成立一個2,500萬美元（約港幣19.3千萬）的基金，若員工被診斷患有冠狀病毒或被隔離的員工，將會獲得補貼援助。

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責任編輯：施雯雯