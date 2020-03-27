【新冠肺炎】全港戲院將停業14日　黃百鳴表支持：是社會責任

新冠肺炎疫情持續，近日本港確診數字不斷上升，據悉，行政會議今午會召開特別會議商討抗疫控疫措施。消息指，港府推出多招如下，明晚(28日)下午6時半實施，14天後檢討，其中戲院將會停業14日。有指香港戲院商會在今日與商務及經濟發展局開會，今次為戲院商主動提出要停業14日，與其他行業不同。

本身有投資電影及經營戲院的黃百鳴，一直支持戲院停業，他早前於內地社交網站表示：「香港應該傚法內地，下令關閉所有戲院和娛樂場所」，他更表示戲院暫停營業為社會責任。黃百鳴旗下的戲院早前向入場觀眾派發口罩。

食肆不會限制開放時間，但食客人數需要減半。

食檯之間要有1.5米距離，每檯最多只可坐四人。

對業界有補償措施，稍後與業界商討。

關閉娛樂場所，如電子遊戲機中心，健身室﹑戲院﹑兒童遊樂場等。

禁止公眾人群聚集，上限四人，但紅白二事豁免，宗教活動也可豁免，人數需要減少。

行政長官林鄭月娥下午6時30分舉行記者會，進一步交代詳情。據了解，其中，禁止公眾人群聚集是針對外傭聚集，以減少在擠擁地方聚集的感染風險。