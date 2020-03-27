【新冠肺炎】港府宣布禁止逾4人聚集但豁免家庭及工作場所　管制餐飲業營運

▲ 本港確診個案再創單日新高，政府再推抗疫措施。

新冠肺炎疫情持續，本港確診數字不斷上升，衞生防護中心今日（27日）公布確診65宗，再創單日新高。行政會議今午會召開特別會議商討新一輪抗疫防疫措施，行政長官林鄭月娥下午6時半舉行記者會，記者會以「居家抗疫」為題，她在傍晚宣布限制聚會人數不得超過4人，但有關措施不會規管家庭及工作場所，至於星期一建議「禁酒」的措施，林鄭月娥指出引起社會廣泛的討論，大家共識是要減少人與人之間的接觸，已向飲食業界了解，知道禁酒不是對症下藥，要面對人群的聚集以及聚餐，故此禁酒則不會推行。

林鄭月娥一開始時指出不少國家及地區的醫療系統超出負荷，情況非常嚴峻，而今日香港的單日確診個案急增，而這個星期的確診個案逾9成是外地輸入個案，部分新增的個案涉社交接觸例如是酒吧、婚宴等，政府要迅速作出應變，除了限制入境措施外，也會加強入境的檢測措施，以及加強對接受家居檢疫的措施，而香港市民也有作出舉報。

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林鄭月娥公布新一輪的抗疫措施包括：

禁止逾四人的聚集但豁免12項群組聚集包括工作間、履行政府功能的聚集、法庭立法會、紅白二事豁免，將在3月29日凌時實施

食肆不會限制開放時間，但食客人數需要減半、食客要探熱

食檯之間要有1.5米距離或者有其他分隔措施、每檯最多只可坐四人、在食肆內要配戴口罩除了飲食期間

關閉娛樂場所，如電子遊戲機中心、浴室、健身室﹑戲院﹑遊樂場所桌球室、租用的處所例如派對房間等，3月28日下午6時生效

禁止公眾人群聚集，上限四人，但紅白二事豁免，宗教活動也可豁免，惟視乎場地而定人數需要減少。

港府推出的多項措施將推行14天後檢討，TOPick會不斷更新內容及跟進措施。

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記者：伍瑋瑋