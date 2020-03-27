【新冠肺炎】書展若未能如期7月舉辦擬半年內另覓日子再辦　貿發局最快6月公布決定

▲ 香港書展能否如期在7月舉辦仍是未知之數。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，多個大型展覽相繼延期或取消，書展協辦機構前日（25日）與香港貿發局開會，商討今年書展的應對方案，當中提及若書展受疫情影響而未能如期於7月舉行，擬於半年內另覓日子再辦，但認為暑假仍為較理想時機。

貿發局指，參展商的安全是首要考慮因素，局方在展會籌備工作繼續的同時，會密切注意疫情發展，並與有關政府部門聯絡及徵詢專家意見，以決定書展是否可以如期舉行。

貿發局稱，假若由於疫情關係，書展未能於7月15至21日舉行，後備方案為於半年內另覓日子舉辦，但受會展中心檔期所限，可供選擇的日子實在不多。與會者認為暑期為較理想時機。若書展舉辦日期有任何變動，參展商可選擇全數取回已繳之款項，或保留參展費繼續參加。

貿發局說，將於6月初安排另一特別工作會議，與各協辦機構再次溝通及相討進展，如在籌備期間有任何變動，貿發局會適時通知各協辦機構及參展商。局方指，由於估計不少書商的生意可能因疫情而受到影響，局方正積極研究如何利用貿發局平台，如書展網頁，為參展商提供線上推廣。

記者：陳曉瑩