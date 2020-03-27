【疫市求生】沙田凱悅酒店主動提出休業14天　總經理︰酒店有責任保護顧客同事

▲ 香港沙田凱悅酒店總經理李寶臨指，酒店主動處理事件，決定休業14日，以保障員工及客人的健康。

香港沙田凱悅酒店於25日證實有女員工確診染上新冠肺炎，酒店連餐廳隨即宣布於當晚起休業14天以徹底清潔消毒。記者向酒店總經理李寶臨（Wilson）查詢，他回應指：「在得知員工確診後，考慮過其工種須接觸客人及員工後，酒店就主動處理事件，決定休業14日，以保障員工及客人的健康。」

酒店在員工確診後，立即就發電郵通知其他員工事件，並協助所有賓客即時離開及另覓地方居住。酒店會由25晚起至4月9日休業，並於4月10日重開。

酒店休業後，已聯絡專業的清潔公司及專家，會在相關地方進行消毒。

▲ 香港沙田凱悅酒店總經理李寶臨指，自己經歷過沙士一疫，認為有些工夫愈早做愈有效。（受訪者提供圖片）

Wilson說，其實沙田凱悅酒店在疫情爆發初期，已做了多項相應措施，以減低顧客感染風險。如1月起已關閉所有健身室、桑拿蒸汽室、美容、兒童遊樂設施等，出入酒店的所有員工、顧客等人士亦需要量度體溫，以及搭電梯前必需先用酒精搓手液等。

這次休業決定，並非政府或衛生署要求，而是我們認為酒店是有責任要對客人或同事作出保護。而且我經歷過2003年沙士一疫，我常提醒自己，有些工夫愈早做是會愈有效。

▲ 酒店會由25晚起至4月9日休業，並於4月10日重開。（受訪者提供圖片）

2月初停辦自助餐防感染

Wilson亦指，酒店的自助餐向來非常受顧客歡迎，但由2月初起已暫停營業，以防顧客會因為共用工具而受感染。「連客人也很意外我們為何要這樣早暫停自助餐，但沒辦法，減低感染風險機會是最重要。」

▲ 酒店自助餐向來非常受顧客歡迎，但由2月初起已暫停營業。（受訪者提供圖片）

隨後酒店就將自助餐中最受歡迎的招牌菜式改為「廚師精選套餐」，並以75折優惠價供應，客人也非常支持。而餐廳早在去年11月已與foodpanda及Deliveroo等外送公司合作，在疫情下外賣的生意亦有增長。

而沙田凱悅酒店亦是香港家庭周末住宿的人氣熱點，酒店最近就推出優惠的「大套房‧小旅行」住宿計劃，$1680包括入住1晚套房及$1,000餐飲消費，深受港人歡迎。酒店指重新開後會重推出此優惠，另加不同家庭樂服務，如使用單車、凱悅兒童營等，詳情待定。

▲ 酒店重開後會推出「大套房‧小旅行」住宿計劃，1680元包括入住1晚套房及$1,000餐飲消費。（受訪者提供）

放無薪假不裁員

沙田凱悅酒店開業11年，其實在疫情爆發初期，酒店的生意額已開始下跌，入住率亦偏低，在逆境之下，Wilson指酒店亦希望能將影響減至最低，與同事們共度時艱。

員工這個月需要放無薪假，但就沒有任何裁員或減薪等行動。

他補充指，在現時嚴峻的環境下，大部分本地酒店也有同樣做法。

以一間有承擔的公司來說，這做法是希望員工能在逆境中保住飯碗，不會因此而失業。大家同舟共濟，捱過這一關，將來生意一定會好轉。

記者︰黃依情