【外賣優惠】政府限制食肆堂食用餐人數 Deliveroo戶戶送及foodpanda信用卡優惠【附優惠碼】

▲ Deliveroo及foodpanda關於2020年信用卡優惠碼。（相片來源：本報資料庫）

港府推出多招抗疫措施，林鄭月娥宣布今日(27日)宣布禁止多於4人群組聚集，包括食肆座位只可坐50%客人，以及食檯之間相隔要有1.5米距離，每檯最多只可坐4人，在食肆內客人及員工要配戴口罩，及探測體溫，14天後再檢討。

其實，本港多名醫學界專家已呼籲市民盡量不要外出用膳，建議最好購買外賣，減少堂食時的感染風險。如果不想外出買外賣，現時坊間都有多個外賣速遞應用程式，包括Deliveroo戶戶送、foodpanda、UberEats等，用部分信用卡簽賬更享有優惠。

以下為Deliveroo戶戶送的信用卡優惠：

1. 滙豐Red信用卡優惠

憑滙豐Red信用卡結賬前，輸入每個月指定嘅優惠碼（見下表），每月首4張180元（不連運費）或以上訂單都即減20元。

每個月指定優惠碼：



2020年3月：RED032020

2020年4月：RED042020

2020年5月：RED052020

2020年6月：RED062020

2020年7月：RED072020

2020年8月：RED082020

2020年9月：RED092020

2020年10月：RED102020

2020年11月：RED112020

2020年12月： RED122020

注意：以上優惠不適用於電子錢包之交易，包括但不限於Apple Pay、Samsung Pay及Google Pay。



2. 戶戶送 x Mastercard

優惠一

由即日起至2020年12月31日，首次登記成為戶戶送Deliveroo用戶並於登記時設定Mastercard卡為付款信用卡，及於首次結賬前輸入 「MC2020NEW」，訂單滿100元 (不包括運費) 即可享20元折扣3次。

推廣優惠碼: MC2020NEW

優惠二

由即日起至12月31日，戶戶送Deliveroo現有顧客訂購外賣滿250元 (不包括運費)，憑 Mastercard 卡付款每單可享用25元折扣（每個月限用優惠碼一次，每名顧客可憑該月之優惠碼享用此優惠兩次）。

只需於 deliveroo.hk 或戶戶送Deliveroo手機應用程式訂購外賣，並於結賬前按月份使用以下優惠碼，即可享用25元折扣兩次。優惠每月只限首 3,600 個優惠名額，優惠碼如下：

2020年3月：MC20MAR

2020年4月：MC20APR

2020年5月：MC20MAY

2020年6月：MC20JUN

2020年7月：MC20JUL

2020年8月：MC20AUG

2020年9月：MC20SEP

2020年10月：MC20OCT

2020年11月：MC20NOV

2020年12月：MC20DEC

注意：以上優惠不適用於電子錢包之交易,包括但不限於Apple Pay、Android Pay及Google Pay。

3. 戶戶送 x DBS萬事達卡優惠

即日起至2020年5月10日，推廣期內用DBS萬事達卡於戶戶送訂餐滿250元並輸入優惠碼，可享25元折扣優惠，優惠碼可用兩次。

優惠碼：DBSHKMC + DBS萬事達卡首6位數字 (例如「DBSHKMC123456」)

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責任編輯：王俊賢