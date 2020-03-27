【外賣優惠】外賣減低堂食聚餐風險 foodpanda信用卡簽賬優惠【附優惠碼】

▲ 政府限制食肆堂食人數。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今天傍晚召開記者會公布新一輪抗疫控疫措施，包括食肆座位只可坐50%客人，食檯之間相隔要有1.5米距離或其他分隔安排，每檯最多只可坐4人。措施自明晚（3月28日）下午起生效，14天後再檢討。

本港多名醫學界專家早已呼籲市民盡量不要外出用膳，建議最好購買外賣，減少堂食時的感染風險。如果不想外出買外賣，現時坊間都有多個外賣速遞應用程式，包括Deliveroo戶戶送、foodpanda、UberEats等，用部分信用卡簽賬更享有優惠。

以下為foodpanda的信用卡優惠：

1. 中銀信用卡

即日起至2020年12月16日，foodpanda 新用戶憑中銀信用卡簽賬，並輸入優惠碼即可享50元折扣優惠。

優惠碼：BOCNEW + BOC信用卡首6位數字 (例：BOCNEW123456)

2. 渣打信用卡

即日起至2020年5月31日，憑指定指定渣打 / MANHATTAN信用卡客戶簽賬滿150元（不連運費），輸入優惠碼即可享折扣優惠。

foodpanda 新用戶輸入優惠碼SCBNEW，可享75元折扣

foodpanda 現有用戶輸入優惠碼SCB，可享20元折扣



備註：2020年3月份的優惠限額已滿。

3.foodpanda新用戶折扣優惠

3月份新用戶優惠

即日起至3月31日，新註冊用戶凡憑foodpanda優惠碼EATLOVE50，只要訂餐滿80元(未連運費)， 即享全單50元折扣。

3月份免運費優惠

即日起只要經foodpanda訂外賣滿100元 (未連運費)，並於結賬前輸入優惠碼AHHH2020，即享全單免運費優惠。

全年註冊新用戶優惠

即日起至2020年12月31日，foodpanda 新用戶訂購滿100元，輸入優惠碼CRAVE50，即可享50元折扣優惠。

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責任編輯：王俊賢

