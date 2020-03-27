【新冠肺炎】政府將修例限制食肆每枱最多坐4人　違例者可罰款5萬元和監禁6個月

▲ 政府將會修例要求食肆6項要求，包括所有食肆人客數目限於座位半數或以下。（資料圖片）

新冠肺炎疫情嚴峻，近日本港確診數字不斷上升，行政長官林鄭月娥今日（27日）召開記者會公布新一輪抗疫措施。政府將會修例要求食肆6項要求，包括所有食肆人客數目限於座位半數或以下、枱與枱之間需保持1.5米距離、每張枱限坐4人等，新措施將於明日（28日）晚上6時起生效。食衞局局長陳肇始表示，任何人沒有合理辯解違犯規例，即屬犯罪，一經定罪最高罰款5萬元及監禁6個月。

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政府公布食肆6項要求：

食肆的座位不超過正常提供的座位一半

枱與枱之間有1.5米距離

每張枱不可超過四人

食肆內工作人員及食客都需要佩戴口罩

進入食肆需要測量體溫

食肆需要提供消毒潔手液

食環署署長劉利群表示，現時大部分本港食肆由食環處發出牌照和酒牌，署方日常會按風險為本巡查，新規例生效後會調配內部人手，加強巡查，而指示下6項規定，大部分需通過現場視察，若有人違犯規例，會按規例的條款進行執法，其他執法部門會以食環署類似的方法執法。

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記者：陳子謙