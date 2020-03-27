消息指關愛基金通過向新移民派1萬元　料9月前接受申請

▲ 消息指，關愛基金專責小組通過向新移民等派發1萬元，料9月前可接受申請。（資料圖片）

關愛基金專責小組今日（27日）開會討論向新移民等非永久居民派發1萬元的計劃。消息指小組在會上通過計劃，待4月提交扶貧委員會通過後，9月前可接受申請。

據悉計劃對象為明年3月31日前居港未滿7年、年滿18歲的新移民及少數族裔，惟不包括外傭及輸入專才。計劃亦會設入息審查，水平參考「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼（即N無津貼）」做法，以全港從事經濟活動的家庭住戶每月入息中位數的75%劃線，例如1人住戶入息限額為14,325元、2人住戶入息限額為21,750元等。

關愛基金明討論新移民派1萬元 不包括專才及外傭

據了解，關愛基金將委託一間本地銀行處理申請，並抽取一成個案作入息審查，基金會就每宗申請向銀行支付不多於200元服務費。關愛基金秘書處料計劃可讓20.3萬人受惠，涉及總開支約21.3億元，當中包括1.1億元行政費。

小組成員鄧家彪透露，會上主要關注行政費比例偏高，認為計劃要處理的申請不複雜，有空間下調行政費。他又指，由於招標需時數月，故最終決定委託銀行處理，希望屆時銀行能夠減少行政收費。

▲ 關愛基金專責小組成員鄧家彪透露，會上主要關注行政費比例偏高，認為計劃要處理的申請不複雜，有空間下調行政費。（梁偉榮攝）

另一小組成員施麗珊就指，會上亦有人建議放寬入息審查劃線至住戶入息中位數，但最終未有改變，她認為現時以有經濟收入的住戶入息計算，已經較以往有所放寬，故可接受。

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同為小組成員的葉文斌稱，計劃之後會提交扶貧委員會審議，原定4月初開會，但因疫情關係或改為書面傳閱，而撥款方式亦需討論，或要經立法會批錢。他指，計劃最快可在9月前、料不會遲於永久居民1萬元計劃的一個月後接受申請，而由銀行處理，相信新移民等很快就能收到錢。

記者：徐紹軒