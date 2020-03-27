【西班牙疫情】患罕見皮膚病住院4月沒埋怨　小孖女疫情下呼籲︰乖乖在家7日就好

▲ 西班牙一對患上罕見皮膚病的雙胞胎小姊妹，拍片呼籲民眾留守家中。

西班牙截至今日（27日）已有逾6.4萬人確診新冠肺炎，當中逾4千8百人死亡。西班牙一對患上罕見皮膚病的雙胞胎小姊妹與病魔搏鬥了4個月，她們近日拍片呼籲民眾留守家中，避免疫情擴散至一發不可收拾的地步。

皮膚易破皮起水泡

據外國媒體報道，來自西班牙的雙胞胎小姊妹Nhoa和Carla看來約3歲，她們患有罕見皮膚病「表皮溶解水皰症」，由於皮膚就像蝴蝶般脆弱，容易破皮及起水泡，所以又稱「蝴蝶皮膚」（Butterfly Skin），患上這種罕見病的孩子就稱「蝴蝶孩子」。

Nhoa和Carla因患上這種罕見病，自去年12月已入醫院接受治療4個月，她們近日拍攝影片，批評有人抱怨在新冠肺炎疫情期間需隔離。

▲ 雙胞胎小姊妹Nhoa和Carla呼籲大家「乖乖在家」。（影片截圖）

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激動呼籲留在家

在短短約20秒的影片中，只見這對雙胞胎穿上似是保護衣的長袖白色衫，Nhoa的額頭上貼有大塊膠布，Carla的整個額頭則紅腫起來，也有一些傷口，似乎因破皮所致。

影片開首Nhoa先介紹自己，再介紹身邊的姊妹Carla。她們一人一句說，已經住在醫院4個月，一直都沒有離開過醫院，也沒有抱怨。她們接著激動說︰

只要在家待7天，你們就投訴了嗎？

她們呼籲大家「乖乖在家」，並應為自己所擁有的感到知足。影片於Twitter上廣傳，瀏覽次數已達41萬次以上，網民都稱讚她們為「小天使」，並感謝她們的呼籲。

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責任編輯︰駱秀玲