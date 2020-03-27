【新冠肺炎】食肆食客減半每檯限坐4人　黃家和：較停晚市更好

▲ 香港餐飲聯業協會會長黃家和認為食客人數需要減半、食檯之間要有1.5米距離等措施可以接受，相信大部分食肆都能夠做到，而且較不做晚市生意損失較少。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，政府傍晚（27日）宣布限制人流措施，消息指包括食肆不會限制開放時間，但食客人數需要減半、食檯之間要有1.5米距離，每檯最多只可坐四人等。香港餐飲聯業協會會長黃家和認為措施可以接受，相信大部分食肆都能夠做到，而且較不做晚市生意損失較少。

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黃家和表示，現時整體食肆滿座率約為6至7成，認為食肆要將食客人數減半，不會太難做到，「而且減少人與人距離，某程度可以控制疫情蔓延」。他又指，措施暫只實施14日，料影響不會太長遠，業界可以考慮控制成本，但亦希望政府有一定支援。

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他稱，以往3月飲食業生意平均有80至90億元，但疫情下今年3月生意較以往下跌了40億元，料新措施下每月生意會再跌10億元，坦言已較晚上6時後全面關門影響較輕微。

若光顧顧客超過4人，他指食肆一定會將顧客分檯，但承認執行上容易引起衝突，如禁煙法剛實施時一樣。他相信面對疫情，市民會理性理解相關措施，希望顧客能夠自律。

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記者：徐紹軒