【疫情下結婚】澳洲宣布限制婚禮規模僅5人 「鱷魚先生」21歲女兒趕禁令前完婚

▲ 已故的澳洲「鱷魚先生」之女兒趕在禁令婚禮人數限5人前結婚，3月25日跟相識6年男友拉埋天窗。

澳洲有「鱷魚先生」之稱的史帝夫厄文（Steve Irwin）於2006年離世，其妻子及子女延續他保護動物的使命。女兒Bindi Irwin去年宣布訂婚，昨日（26日）在網絡分享於3月25日完婚，成為幸福人妻。婚禮趕及在澳洲宣布限制婚禮規模僅5人前完成。

與丈夫相識於動物園

據澳洲媒體《澳大利亞廣播公司》 (ABC News)報道，新冠肺炎肆虐全球大流行，截止今日（27日）澳洲確診人數近3000宗，已故「鱷魚先生」Steve Irwin的女兒Bindi現年21歲，星期三（25日）在家族的「澳洲動物園」舉行婚禮，跟同為動物園工作的Chandler Powell結婚，2人六年前工作相識，一起在動物園工作至今，彼此互稱是最好的朋友。

然而，Bindi跟丈夫Chandler舉行婚禮之前，澳洲總理Scott Morrison已宣布由25日午夜起，限制婚禮規模不得多於5人，最多新郎新娘2人、1位儀式主持及2位見證人，即表示不能邀請更多親友及嘉賓，而她們趕在午夜前完成婚禮。

▲ Bindi跟同為動物園工作的Chandler Powell結婚。（圖片：bindisueirwin IG）

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改為舉行小型婚禮

Bindi在其Instagram發帖文表示只舉行小型婚禮，沒有邀請嘉賓，有網民估計她的婚禮仍多於5人，她跟丈夫再加上弟弟及媽媽有4人，另加上男方親人及主持人，刻意趕在禁令前完成。

我們最後被迫改變籌備1年的計劃，改為舉辦小型婚禮，在我們的家澳洲動物園，舉行安全小型的私人婚禮，沒有邀請嘉賓。

▲ 鱷魚先生女先Bindi在媽媽及弟弟見證下跟男友Chandler Powell（左）結婚。（圖片：bindisueirwin IG）

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燃點燭光與亡父在一起

Bindi表示沒有邀請嘉賓是非常艱難的決定，但更重要是在疫情下保障大家安全，將會跟親友分享更多相片及影片，希望世界可以仍然充滿愛及希望。

在婚禮的過程中，媽媽為女兒Bindi準備，弟弟領著她迎接Chandler, 2人在見證下結為夫婦，他們一起點燃代表鱷魚先生的蠟燭，像爸爸在一起見證女兒人生大事。

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責任編輯：顏紫燕