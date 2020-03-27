【新冠肺炎】為應對公共衞生的緊急狀態　港府4項新措施以盡早識別無病徵人士

▲ 陳肇始指港府為應對公共衛生的緊急狀態，將推出一系列的新措施。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，近日本港確診數字不斷上升，行政會議成員今日（27日）公布一系列的最新抗疫控疫措施。食物及衛生局局長陳肇始指應對公共衞生的緊急狀態，港府將會管制保障市民健康，提出4項新措施，尤其如何防止輸入個案於社區蔓延及早識別無病徵人士為主要部份。

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陳肇始指港府於3月25日起，已為歐洲及其他國家來港人士針對性提供檢查服務，由3月19至26日間在香港國際機場已派發5631個樣本平派發予來港人士，當中已收回2804個樣本，其中26個完成測試的人結果呈陽性，佔0.9%人士確診，即在100名沒有病徵的人中，就有一個對病毒呈陽性。陳肇始又重申病毒測試非常重要，以盡早識別無病徵及協助患者盡早接受治療，避免在社區蔓延。

陳肇始表示3月25日起會為歐洲其他國家來港人士針對性提供檢查服務，昨天（27日）港府已在亞洲國際博覽館提供臨時檢測中心加快檢測，便於部份難以安排家人送樣本的人士。

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她指港府將提出4項新措施，防止輸入個案於社區蔓延，

1.政府積極準備進一步擴大監察範圍，現時在機場的安排在過去一，兩天已開展，將會涵蓋所有抵港但沒有出現病徵的人士。所有抵港人士亦會提供樣本瓶，亞博亦設有檢測中心，而港府將提出4項新措施，

從機場直接乘坐專車往臨時樣本檢驗中心，便按指示收集新入境人士在完成檢測後，即時交回衞生署即時人員，然後自行返回住所所14天強制檢疫

入境人士可自行在居所收集深喉唾液，透過家人朋友，將樣本於收集當日早上交回其中一個診所或收集點

2.安排更便利於抵港人士提交樣本的方法，除了將樣本收集點有13個增加至31個，亦積極有研究其他收集樣本的方法

3.為收集更多樣本，將強制所有抵港人士必須在指定時間內提交樣本，如樣本呈陽性反應則會要求其入院治療。一般而言，在交回樣本三天後，沒有接受通知，即使樣本為陰性，但有關人士都需要繼續接受強制檢驗，直至檢疫期結束

4.於本月20日起，亞博及北大嶼山醫院的檢測中心會為有入境時出現徵狀人士進行病毒檢測，呼籲抵港人士積極配合港府檢測措施，又提醒抵港人士需要自律遵從檢疫令，積極配合政府政府收集樣本作檢測

承接第四點，陳肇始又指直截至昨日（26日）晚上9時，檢測中心合共已有514名旅客分別送到亞洲博覽館北大嶼山醫院進行2019年新冠肺炎病毒測試，直至目前為止，已有498名旅客測試結果為陰性，並且返回居所繼續進行14天家居檢疫，至於呈初步陽性的個案則有會交由衞生署進一步檢測，確定確診後會再公布。

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陳肇始又呼籲市民在抗疫期間要克制，共同努力減少社交距離，同心抗疫。

記者：郭家穎