  • 25°C
香港時間 : 2020327日 (週五) 19:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】77人違反檢疫令送檢疫中心　李家超轟連累他人

社會 19:14 2020/03/27

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

李家超。 （梁偉榮攝）

新冠肺炎全球大流行，政府自本月19日起，實施由外國抵港人士須強制檢疫以來，截至昨日（26日），保安局局長李家超稱，共有77人違反檢疫令，令被轉送到隔離中心，當中40人由社會各界舉報。

李家超批評，違反檢疫令人士是不負責任，連累其他人，是不應該。他感謝社會人士向政府舉報，令政府可將違令者送往隔離中心，日後或考慮向他們提出檢控。

另外，自從本月香港實施更嚴格的入境限制，保安局局長李家超稱入境人數大跌，尤其是訪港的非香港居民。李指出，3月25日實施整套措施後，機場的非香港居民入境人數下跌了82%，由本月24日的928人，跌至前天（25日）的164人，昨天（26日）再下跌至132人。

而在港珠澳大橋香港口岸，非香港居民入境人數亦告大跌97%，由本月24日措施生效前的989人，跌至前天26人，昨天是31人。深圳灣口岸方面，昨日非香港居民入境人數是124人。

【新冠肺炎】林鄭月娥承認新措施對餐飲業雪上加霜　啟動次輪防疫基金支援業界

【新冠肺炎】港府宣布禁止逾4人聚集但豁免家庭及工作場所　管制餐飲業營運

記者：吳卓峰

李家超 保安局 深圳灣 口岸 機場 港珠澳大橋 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎

最高瀏覽

【超市感染】女子超市與確診者相隔9分鐘付款中招　醫生何學工解構超市5大感染高危位
17:42 2020/03/26
【超市感染】女子超市與確診者相隔9分鐘付款中招　醫生何學工解構超市5大感染高危位
【口罩供應】HKTVmall口罩1至2周內發售約2元一個　王維基：做口罩不是為賺錢
18:07 2020/03/26
【口罩供應】HKTVmall口罩1至2周內發售約2元一個　王維基：做口罩不是為賺錢
【港產口罩】CareHK4月初網售200萬個口罩每個不用2元　實惠分店賣20萬個現貨口罩
18:16 2020/03/26
【港產口罩】CareHK4月初網售200萬個口罩每個不用2元　實惠分店賣20萬個現貨口罩