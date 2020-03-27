【新冠肺炎】77人違反檢疫令送檢疫中心　李家超轟連累他人

▲ 李家超。 （梁偉榮攝）

新冠肺炎全球大流行，政府自本月19日起，實施由外國抵港人士須強制檢疫以來，截至昨日（26日），保安局局長李家超稱，共有77人違反檢疫令，令被轉送到隔離中心，當中40人由社會各界舉報。

李家超批評，違反檢疫令人士是不負責任，連累其他人，是不應該。他感謝社會人士向政府舉報，令政府可將違令者送往隔離中心，日後或考慮向他們提出檢控。

另外，自從本月香港實施更嚴格的入境限制，保安局局長李家超稱入境人數大跌，尤其是訪港的非香港居民。李指出，3月25日實施整套措施後，機場的非香港居民入境人數下跌了82%，由本月24日的928人，跌至前天（25日）的164人，昨天（26日）再下跌至132人。

而在港珠澳大橋香港口岸，非香港居民入境人數亦告大跌97%，由本月24日措施生效前的989人，跌至前天26人，昨天是31人。深圳灣口岸方面，昨日非香港居民入境人數是124人。

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記者：吳卓峰