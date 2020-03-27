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【新冠肺炎】英國首相約翰遜確診感染新冠肺炎　目前正在自我隔離

健康 19:34 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

英國首相約翰遜確診新冠肺炎。

新冠肺炎全球大爆發，英國疫情肆虐，繼71歲的英國王儲查理斯確診後，英國首相約翰遜亦對新型冠狀病毒檢測呈陽性，目前他正在自我隔離。

約翰遜在Twitter表示，在過去24小時內，他出現了咳嗽等輕度症狀，他做了新冠肺炎病毒檢測，並確診感染。他表示，現正在家工作。

我現在正在自我隔離，但在我們與這種病毒作鬥爭時，我將繼續通過視像會議領導政府的回應。我們在一起將會擊敗這個疫症。

(Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus. I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus. Together we will beat this.)

約翰遜深信，靠民眾努力遵守防疫措施，英國將會更快從疫情中走出來。他感謝大家居家自我隔離，在家工作，停止病毒繼續擴散。

英國最初的新冠肺炎防疫措施，被批評過於薄弱，等同沒有措施「佛系防疫」。一開始政府建議70歲以上與慢性病患者不要外出、要求民眾減少非必要社交接觸，不要去酒吧、劇院；然後宣布停課，緊跟著強制關閉酒吧、咖啡廳，減少地鐵班次等。直至3月24日，約翰遜宣布全英國實施3周禁足令，非必要不得出門、不准3人以上集會，違規將被處罰。

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責任編輯：林愛娜

約翰遜 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎 英國

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