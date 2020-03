【新冠肺炎】英國首相約翰遜確診感染新冠肺炎　目前正在自我隔離

新冠肺炎全球大爆發,英國疫情肆虐,繼71歲的英國王儲查理斯確診後,英國首相約翰遜亦對新型冠狀病毒檢測呈陽性,目前他正在自我隔離。

約翰遜在Twitter表示,在過去24小時內,他出現了咳嗽等輕度症狀,他做了新冠肺炎病毒檢測,並確診感染。他表示,現正在家工作。

我現在正在自我隔離,但在我們與這種病毒作鬥爭時,我將繼續通過視像會議領導政府的回應。我們在一起將會擊敗這個疫症。

(Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus. I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus. Together we will beat this.)