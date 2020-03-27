【新冠肺炎】確診女警拒戴口罩累兩抽血員需隔離　警方：深感抱歉

曾到酒吧消遣、昨日(26日)確診感染新型肺炎的22歲女警，於明愛醫院接受抽血時拒絕戴上口罩並咳嗽，導致2名抽血員會被列為緊密接觸者。醫院管理局今午(27日)在記者會上不點名批評該女警拒絕服從醫護人員指示。警方今在Facebook專頁上表示，對事件「深感抱歉」，指有關警員防疫意識不足。

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警方指高度關注事件，涉事女警防疫意識不足，已即時聯絡她了解事件，並要求她必須遵照醫護人員指示，保護他人避免受到感染，並就事件對醫護人員及服務構成影響，並引起社會不安而深感抱歉。

▲ 警方表示對事件「深感抱歉」。(香港警察fb)

警方續指，為避免同類事件發生，警方會提醒全體警務人員，要積極配合醫護人員的防疫工作，並應時刻保持個人衞生，減低傳播風險。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞在記者會上表示，追查後發現女警抽血期間沒有戴口罩，即使抽血員勸喻她戴上，但女警仍然拒絕。照顧她的2名抽血員被列為密切接觸者，要隔離檢疫14日，其中一人不適，要去急症室治療，事件增加醫護人員及其他病人的感染風險，對醫院運作有很大影響。，呼籲病人聽從指示及合作。

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記者：蘇文軒