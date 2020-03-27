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【新冠肺炎】港府限制食肆座位數目及距離　業界：轉外賣難彌補堂食損失

社會 19:41 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

港府宣布6項管制餐飲業務新措施，加強社區防疫。（車耀開攝）

港府今日（27日）宣布6項管制餐飲業務措施，包括食肆只能提供一半座位；檯與檯之間最少要有，或有其他分隔安排；每檯不可多於4人；食肆內所有人要配戴口罩，食客進食時除外；進入食肆前要檢測體溫，及食肆要提供消毒洗手液。

稻苗學會主席徐汶緯坦言，多項限制食肆的新措施會進一步打撃飲食業，有機會令市民失去對外出用膳的信心，而外賣食物味道及口感都不及堂食新鮮，即使食肆轉做外賣，生意都難以彌補堂食損失，

大家可能會選擇留在家中食之飯。

徐汶緯指，措施生效後，如食客一行五人入座，會按例安排他們分枱住，或鼓勵他們外賣，但認為當局仍要釐清新限制措施的細節及罰則，憂慮食肆會不小心「踩界」而不自知，

例如4個大人加一個嬰兒或3歲以下兒童到餐廳用膳，應該當4人﹑4.5人抑或5人計？

徐續稱，本港大部分食肆面積不大，大型食肆或酒樓較容易將每張餐桌分隔1.5米距離，但冰室及燒烤特色餐廳或有一定困難，料食肆整體座位會因而少至少3﹑4成。

徐汶緯說，政府現時採取更嚴厲的措施管制餐飲業，冀當局補貼業界租金及從業員薪金。

記者：陳曉瑩

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