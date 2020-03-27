【新冠肺炎】漁護署3月28日下午6時起關閉轄下郊野公園燒烤地點及露營地點 社會 20:04 2020/03/27 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 漁護署明日下午六時起關閉轄下郊野公園燒烤地點及露營地點。（經濟日報資料圖片） 新冠肺炎持續，漁護署今日（27日）宣布，因應疫情需要減少公眾的社交接觸，轄下郊野公園的所有燒烤地點及露營地點將於明日（28日）下午6時起關閉14日，直至四月11日下午6時。 漁護署指，現時署方轄下共有163個燒烤地點及41個露營地點，在設施關閉期間，任何人不得在郊野公園進行燒烤及露營活動，署方會加派人員在相關地點巡邏，如發現有人違規，會採取適當跟進行動。 漁護署提醒郊遊人士，應保持個人及環境衞生，保持合適的社交距離，妥善處理使用過的口罩及垃圾，並且「自己垃圾 自己帶走」。 記者：陳曉瑩 相關文章 【新冠肺炎】港府宣布禁止逾4人聚集但豁免家庭及工作場所 管制餐飲業營運 今日 18:41 【新冠肺炎】港府宣布禁止逾4人聚集但豁免家庭及工作場所 管制餐飲業營運 【新冠肺炎】政府將修例限制食肆每枱最多坐4人 違例者可罰款5萬元和監禁6個月 今日 19:30 【新冠肺炎】政府將修例限制食肆每枱最多坐4人 違例者可罰款5萬元和監禁6個月 【新冠肺炎】林鄭月娥承認新措施對餐飲業雪上加霜 啟動次輪防疫基金支援業界 今日 19:00 【新冠肺炎】林鄭月娥承認新措施對餐飲業雪上加霜 啟動次輪防疫基金支援業界 環境衞生 露營 疫情 燒烤 漁護署 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎