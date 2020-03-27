【鹵味有菌】旺角肥姐豬脷串驗出致命沙門氏菌　食安令停售

▲ 肥姐小食店的豬脷鹵味樣本，驗出有沙門氏菌。（資料圖片）

肥姐小食店的鹵味小食串，深受食客追捧，旺角店排隊者眾。不過食安中心今日（27日）公布，從「肥姐」的一個芥末豬脷串樣本，驗出含致病原、嚴重可致命的沙門氏菌。肥姐小食店負責人稱，會停售豬脷。

食安中心發言人稱，跟進一宗食物投訴時，從旺角登打士街55號地下4A號舖的肥姐小食店，抽取重25克的芥末豬脷串樣本檢測。結果顯示樣本含沙門氏菌，違反《食品微生物含量指引》，即在25克即食食物樣本，不得檢出沙門氏菌的準則。

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食安中心已知會「肥姐」不合格化驗結果，要求即時停止出售食品。食安中心亦已向負責人和員工，提供食物安全和衞生教育，並要求該處所檢視及改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。

肥姐小食店回應事件，經理鮑小姐稱，早兩個月前曾更換食物供應商，豬脷每天從街市新鮮入貨，不排除衞生問題肇事。她稱會向豬脷供應商跟進，清潔店面，也會即時停售豬脷，但店鋪會維持營業。

資料顯示，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，或有較嚴重影響，甚至可引致死亡。

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記者：吳卓峰