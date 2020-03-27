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【新冠肺炎】政府新防疫措施不包括「禁酒令」　酒吧業協會表示歡迎

社會 20:06 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

香港酒吧業協會副主席錢雋永認為，政府取消禁酒令的做法明智，亦可保障酒吧業及酒商員工生計。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今日（27日）宣布新一輪防疫措施，包括管制餐飲業營運，但未有包括早前提出的「禁酒令」，林鄭月娥指禁酒令只屬建議措施，引起社會廣泛討論後，明白社會認為單靠禁酒未能對症下藥，而是應減少聚集，香港酒吧業協會對於政府取消禁酒令的決定表示歡迎。

香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，政府及特首終於明白酒吧業界苦況，亦了解到禁酒令會對行業影響深遠，更會產生連鎖效應導致更多人失業，對於政府公布取消禁酒令，協會認為此舉做法明智及正確，亦可保障酒吧業及酒商員工生計。

【新冠肺炎】港府宣布禁止逾4人聚集但豁免家庭及工作場所　管制餐飲業營運

該會希望政府未來可加大防疫基金，支援酒吧雇主及雇員提供更多援助，令業界可於這個疫情下繼續生存下去。

香港酒類行業協會會長何耀康認為，禁酒令是毫無邏輯性及無理據，對於政府不推行禁酒令表示歡迎，認為社交聚集風險限制人數、讓酒吧有限度營業才能對症下藥。

【新冠肺炎】食肆食客減半每檯限坐4人　黃家和：較停晚市更好

林鄭月娥今日宣布管制餐飲業營運，包括限制食肆顧客人數不可多過正常座位的一半、每檯不可坐多於4人等，明日（28日）下午6時起生效。

記者：馮琪雅

酒吧 新冠肺炎 武漢肺炎 林鄭月娥

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