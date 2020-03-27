監警會調查權司法覆核下月審　高院首以視像會議方式聆訊

▲ 高院將首次安排視像會議方式處理民事訴訟。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續肆虐，法庭有限度運作近兩個月，多宗備受關注聆訊均須重新排期。其中監警會調查權被受質疑司法覆核審訊，已重新排期於4月7日進行。據了解，為免法庭人群聚集，主審法官決定透過視像會議方式進行聆訊，為高院首次安排以此方式處理民事訴訟。

社工呂智恆於去年入稟高等法院申請司法覆核，質疑監警會調查權，並已獲司法覆核許可，並已訂下日期作正式聆訊。惟因應新冠肺炎疫情持續，聆訊日期一改再改，司法機構原定本周一(23日)陸續恢復法庭運作，聆訊亦重新定於3月24日進行，惟因疫情嚴峻，法庭再度停擺，只作有限度及緊急聆訊，聆訊最終決定於4月7日進行，審訊預計需時1天。

據了解，為免人群聚集，主審法官楊家雄建議透過視像方式進行聆訊，與訟雙方均沒有反對。據悉，屆時與訟雙方律師均毋須到庭，法官將於科技法庭內聆訊，並透露視像系統聆聽雙方陳詞，至於公眾及傳媒則將被安排於法庭外觀看直播。

有律師歡迎法庭透過視像會議方式處理聆訊，他認為可處理部份已延期的案件，希望日後可應用於更多民事訴訟中，亦令律師「有工開」。有律師則指以視像會議方式只可用於民事聆訊，基於只涉及與訟雙方陳詞或證人書面口供，而有關陳詞大鋼亦早已呈交法官，故透過視像會議審訊處理較合適。刑事審訊則不宜以視像會議方式處理，該律師表示以免出現「夾口供」情況。

記者：林育慧