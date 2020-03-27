【新冠肺炎】梁卓偉料4成病人由隱形患者傳染　疫情未見頂或持續多一年

▲ 梁卓偉預料疫情難以受控。(經濟日報資料圖片)

新冠肺炎疫情持續，本港確診個案今日（27日）突破500宗。香港大學醫學院院長梁卓偉表示疫情仍未見頂，預計要持續多一年至年半，又指有研究發現有40%確診病人是由隱形患者傳染，預料疫情難以受控，本港要有一半人口有抗體後，疫情才得以紓緩，更警告必須盡快落實有效措施，否則醫療系統將崩潰。

梁卓偉接受電視台專訪時表示，最新與廣東研究發現，總感染人數的40%可能是由隱形患者傳染，認為全港可能要一半人，即約300至400萬人有抗體，疫情才受控。他認為，要拖延感染直至疫苗面世，香港將經歷很多難關，若做得不好醫療系統隨時崩潰，例如未來這兩、三星期，因此所有有效措施都應該現時去做，若發展更加嚴峻才去做，就會滯後10天至14天，到時會一發不可收拾，建議政府擴大現時檢測到2至3倍，亦要關注長者及外傭，減低他們感染風險。

他又說，曾向政府建議收集八達通數據計算病毒繁殖率，但得不到積極回應，「有些事已知道20年，為何現在不做，很費解。」他希望市民齊心抗疫，稱這次疫情不像當年沙士般3、4個月可完結，形容是「非常漫長的馬拉松」，要「跑嬴」病毒不單要有衝勁，更要持續有韌力。

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責任編輯：蘇文軒