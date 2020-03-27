林鄭月娥不知何為Playgroup？　或因兒子尚未成家立室

▲ 當有記者問到 Playgroup 是否在豁免範圍時，林鄭的第一回應，竟是反問「甚麼叫 Playgroup？細路仔玩的那些？」

本港新冠肺炎確診人數創新高，特首林鄭月娥昨召開抗疫記者會再出招，包括禁止多於4人在公眾地方群組聚集。可是，當有記者問到 Playgroup 是否在豁免範圍時，林鄭的第一回應，竟是反問「甚麼叫 Playgroup？細路仔玩的那些？」需要由發問的記者再作解釋。

林鄭補充指，相關的Playgroup 將不獲豁免，並且完全不鼓勵這類場所繼續營運，尤其讓小朋友聚集，多於4人的聚集亦會被禁止。

其實，Playgroup是小朋友讀幼稚園前參加的遊戲小組，林鄭月娥童年時當然未有流行這些學前教育，而她兩名兒子尚未成家立室，長子林節思現年也是29歲，如果林鄭要帶孫兒上Playgroup，現在還不是時候。

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記者會上，林鄭月娥也提到自己特意穿上天藍色上衣，寓意香港「好快會雨過天晴」，有信心很快打贏仗。事實上，林鄭月娥的3份施政報告，皆選取天藍色為封面顏色主調，連同她競選特首時，同樣選用天藍色作為競選主色調，看得出她對這隻色情有獨鐘。而且，她多次在不同場合提及，認為天藍色是代表重新出發、雨過天青。

另外，隨着新冠肺炎確診個案不斷攀升，政府總部及立法會秘書處實行最新傳媒防疫安排，上周六特首抗疫記者會起，文字記者在記者會上要隔位坐，即是與鄰近記者須保持一個坐位的距離，以減少感染風險。攝影記者亦要在指界外線後，方可進行拍攝。

立法會綜合大樓今日亦更新防疫安排，當中包括將設於走廊的記者枱間距拉闊，枱與枱之間至少要6尺。秘書處指，記者使用新聞發布室1A或1B，記者座位要隔開一個位坐，採訪位置亦會設置消毒搓手液及空氣清新機。

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