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【口罩供應】BFE ≥ 99.4% + PFE ≥ 94.8% 三層式口罩　「LinkedMarts」今日開賣1萬盒【附購買連結】

健康 10:20 2020/03/28

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

「LinkedMarts」今日(28日)早上11時，在其官網發售防禦能力更強的口罩，共1萬盒，即5萬個口罩現貨。該批口罩將分兩種價格出售，分別是以個人單位的$198一盒(50個)，或4人小組$178一盒(50個)。每個帳戶只可以買一次，每一次最多可以買四盒。

開售日期︰3月28日早上11時正

口罩規格：三層式口罩、歐盟官方認證﹑BFE ≥ 99.4%、PFE ≥ 94.8%

口罩數量：1萬盒

口罩價格︰個人$198一盒（50片）/ 4人小組$178一盒（50片）

營運人/團體：LinkedMarts

預計口罩推出日期：現貨出售

所有產品可以於全港超過50個自取點取貨 ，取貨SMS會係 4-5 日內發出。

搶購官網

森川實業推1萬1萬盒成人及中童Ex-ProShield口罩，詳情請睇 【下一頁

PFE+BFE高於 95%+3層外科口罩　Dr. Mask購買詳情  詳情請睇  【第二頁】

9間香港品牌口罩商售價規格開售日 詳情請睇  【第三頁】

 

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