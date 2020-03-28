  • 25°C
香港時間 : 2020328日 (週六) 12:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【限制聚集人數】一文看清下午6時起食肆新規定　關閉健身中心、燒烤場等

社會 10:56 2020/03/28

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

政府規定，今日下午6時起食肆須只限招待一半客人，及餐檯間保持至少1.5米距離等，為期14日。

新冠肺炎疫情擴散，政府昨（27日）宣布通過兩條《預防及控制疾病條例》下的新增的規例，限制聚集人數、規限食肆人數及關閉娛樂場所等。TOPick整理最新措施及詳情：

【新冠肺炎】一文看清最新65宗個案　消息稱光顧酒吧護士服務2安老院

食肆限坐一半客　檯間最少要有1.5米距離

由今日（28日）下午6時起，食肆必須採取措施，包括：

  • 顧客人數不超過通常座位數目的50%
  • 每枱最多坐4人
  • 檯與檯之間最少要有1.5米距離或設有隔板等分隔安排
  • 要求所有人進入餐廳前量度體溫
  • 在飲食時以外，所有人均須佩戴口罩
  • 要為顧客提供消毒潔手液

措施暫時持續14日，若食肆違反規例，負責人最高可被罰款5萬元和監禁6個月。

今日下午6時起食肆須按規定進行防疫措施。（政府「添馬台」fb圖片）

【新冠肺炎】康文署明晚6時起關閉免費戶外設施　涵蓋兒童遊樂設施

健身中心等6類場所　今日起關閉14日

由今日（28日）下午6時起，以下6類場所將要關閉，為期14天：

  • 遊戲機中心（amusement game centre）；
  • 浴室（bath house）；
  • 健身中心（fitness centre）；
  • 遊樂場所（place of amusement），包括桌球室、保齡球場、公眾溜冰場；
  • 公眾娛樂場所（place of public entertainment），包括戲院；
  • 供租用舉行社交聚會的處所（即party room）

政府表示，會為受管制的行業提供財政支援，但條件是有關僱主不要裁員。

今日下午6時起，6種場所須關閉14日。（政府「添馬台」fb圖片）

【新冠肺炎】梁卓偉料4成病人由隱形患者傳染　疫情未見頂或持續多一年

另外，漁護署3月28日下午6時起關閉轄下郊野公園燒烤地點及露營地點：即看：https://bit.ly/2xxevFS

周日起禁止多於4人在公眾地方聚集　12個情況獲豁免，即看：https://bit.ly/33PxebQ

責任編輯：徐紹軒

疫情 Party Room 電影院 遊樂場 餐廳 服務 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【新冠肺炎】林鄭月娥新一輪抗疫措施　消息：禁止逾4人聚集及關閉娛樂場所
17:27 2020/03/27
【新冠肺炎】林鄭月娥新一輪抗疫措施　消息：禁止逾4人聚集及關閉娛樂場所
【真情剖白】唐詩詠罕有談伴侶關係　跟馬國明心靈相通只有一缺點
14:14 2020/03/26
【真情剖白】唐詩詠罕有談伴侶關係　跟馬國明心靈相通只有一缺點
【超市感染】女子超市與確診者相隔9分鐘付款中招　醫生何學工解構超市5大感染高危位
17:42 2020/03/26
【超市感染】女子超市與確診者相隔9分鐘付款中招　醫生何學工解構超市5大感染高危位