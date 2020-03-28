【限制聚集人數】一文看清下午6時起食肆新規定　關閉健身中心、燒烤場等

▲ 政府規定，今日下午6時起食肆須只限招待一半客人，及餐檯間保持至少1.5米距離等，為期14日。

新冠肺炎疫情擴散，政府昨（27日）宣布通過兩條《預防及控制疾病條例》下的新增的規例，限制聚集人數、規限食肆人數及關閉娛樂場所等。TOPick整理最新措施及詳情：

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食肆限坐一半客 檯間最少要有1.5米距離

由今日（28日）下午6時起，食肆必須採取措施，包括：

顧客人數不超過通常座位數目的50%

每枱最多坐4人

檯與檯之間最少要有1.5米距離或設有隔板等分隔安排

要求所有人進入餐廳前量度體溫

在飲食時以外，所有人均須佩戴口罩

要為顧客提供消毒潔手液

措施暫時持續14日，若食肆違反規例，負責人最高可被罰款5萬元和監禁6個月。

▲ 今日下午6時起食肆須按規定進行防疫措施。（政府「添馬台」fb圖片）

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健身中心等6類場所 今日起關閉14日

由今日（28日）下午6時起，以下6類場所將要關閉，為期14天：

遊戲機中心（amusement game centre）；

浴室（bath house）；

健身中心（fitness centre）；

遊樂場所（place of amusement），包括桌球室、保齡球場、公眾溜冰場；

公眾娛樂場所（place of public entertainment），包括戲院；

供租用舉行社交聚會的處所（即party room）

政府表示，會為受管制的行業提供財政支援，但條件是有關僱主不要裁員。

▲ 今日下午6時起，6種場所須關閉14日。（政府「添馬台」fb圖片）

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另外，漁護署3月28日下午6時起關閉轄下郊野公園燒烤地點及露營地點：即看：https://bit.ly/2xxevFS

周日起禁止多於4人在公眾地方聚集 12個情況獲豁免，即看：https://bit.ly/33PxebQ

責任編輯：徐紹軒