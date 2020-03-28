【法證先鋒IV】大結局小丑再現埋3大伏線　終極Big Boss是大妹高善？

▲ 《法證先鋒IV》昨晚播出大結局留下3大伏線。

TVB劇《法證先鋒IV》昨晚迎來大結局，位位主角的感情都有著落。不過，《法證先鋒IV》劇集臨結尾時，法證、法醫及警察再接報到兇案現場查案，場上有4具排成十字、身穿小丑服裝的死屍倒卧在海傍。

其中一人疑為當年綁架高善（張曦雯飾）的小丑般的打扮，之後畫面出現高善兇狠的眼神不停閃現，留下《法證先鋒V》的伏線。

▲ Michael墮樓身亡。（《法證先鋒IV》截圖）

有情人終成眷屬

《法證先鋒IV》大結局劇情講到，高安（黃浩然飾）憑蛛絲馬跡查到Michael（張頴康飾）綁架高善的地方，2人連番打鬥後，情緒失控的Michael不慎墮樓，高家3兄妹正式團聚，連環殺人案告一段落。

之後，劇情轉向交代主角的感情狀況，Queen（陳煒飾）與King（譚俊彥飾）患難見真情，牽手共度餘生；Dr.Man（李施嬅飾）與Stan（海俊傑飾）感情更進一步；高安與徐意（湯洛雯飾）正式在一起及高靖（朱晨麗飾）與湛霆（鄭俊弘飾）拍拖。

▲ Queen與King患難見真情。（《法證先鋒IV》截圖）

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不過《法證先鋒IV》未就此完結，與前3輯《法證先鋒》一樣，眾人接報到場查案。而且新一宗案件又是與小丑有關，當中4具排成十字、穿小丑服裝屍體背上插刀，並分別手持不同武器。

之後鏡頭一轉，出現早前交代藍嘉美（陳敏之飾）殺人後靜坐的音響房，之後閃出高善的兇狠眼神、神秘黑影，以及她童年時被小丑綁架的片段。於是為《法證先鋒V》留下3大伏線，當中玄機包括：

1.小丑舉出5字的手勢

▲ 其中一個小丑舉起5字手勢。（《法證先鋒IV》截圖）

在海邊的4具屍體中，有的手執斧頭、針筒及槍等，而其中一個的手舉起5字的手勢，疑似暗示系列將有《法證先鋒V》的出現。

2. 高善的兇狠眼神

▲ 高善早前已常目露兇光。（《法證先鋒IV》截圖）

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除小丑陳屍外，鏡頭播出高善在6歲時被小丑拐走及她被困黑房的片段，其中一名小丑是當年疑為當年的綁架者。之後，高善兇狠的眼神閃現。

其實高善被綁架後，與高家兄妹已失聯23年，她更因綁架一事而失憶。

Dr.Man在劇中也提及在她消失的23年中，可以變成完全不同的性格。而且劇情也交代高善因綁架而造成不可磨滅的童年陰影，要變強大才不會再被欺負，故她完全有被「黑化」的可能。

3. 音響房內的神秘黑影

▲ 音響房內有神秘黑影。（《法證先鋒IV》截圖）

早前，藍嘉美指自己殺死袁氏夫婦後會坐在音響房內，欣賞在兇案現場拍下的照片。不過，結局的音響房內出現一神秘黑影，雖然似男士但又似綁起頭髮的女士，故也可綜合高善的兇狠眼神，大膽推斷其實她才是連環模仿殺人案的真正Big Boss。

《法證先鋒IV》自播出以來，因承接上3輯的氣勢已有一班固定的《法證》Fans，而今次的收視亦有非常亮麗的成績，跨平台總收視達最高36點，且不少單元的演員演出都成功突圍獲讚。

雖然監際梅小青已宣布退休，但劇集有未解的伏線及好成績，梅小青再出山拍《法證先鋒V》亦是有可能的事！

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