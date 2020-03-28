【新冠肺炎】房委會3月30日起暫停居屋揀樓　屋邨管理處有限度開放

▲ 房委會將於3月30日起提供有限度服務。（資料圖片）

因應新冠肺炎疫情持續，房委會今日（28日）宣布，由下周一（30日）起，將提供有限度服務，直至另行通知。



所有公共屋邨管理處逢星期一、三及五上午10時至下午4時開放，提供有限度的一般屋邨管理服務，以及處理已預約的個案。居民如在開放時間以外有任何查詢，可致電管理處提供的聯絡電話，職員會盡量提供協助。至於管理處內的收款處，會因應個別屋邨的情況，調整服務時間，詳情留意屋邨辦事處張貼的通告。另外， 租戶亦可透過其他千多個地點，例如指定的便利店及超級市場，或繳費靈繳交租金。

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而居屋揀樓服務會暫停，直至另行通告，樂富客戶服務中心的居者有其屋計劃銷售小組及觀塘的綠表置居計劃銷售小組只開放予已獲預約的申請者。

▲ 居屋揀樓服務將會暫停，直至另行通知。（資料圖片）

另外，深水埗房屋事務詢問處將由下周一（30日） 起暫停開放，直至另行通告。樂富客戶服務中心公屋申請辦事處將逢星期一、三、五上午8時至下午4時開放，提供有限度服務，處理一般公屋申請事宜。

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樂富客戶服務中心的白表居屋第二市場計劃（白居二）小組、黃大仙龍翔辦公大樓的居屋第二市場計劃（第二市場）小組、黃大仙龍翔辦公大樓的置業資助貸款小組、清拆安置辦事處、重建組分區（白田及美東）辦事處亦將逢星期一、三及五上午10時至下午4時提供有限度服務。



位於房委會總部地下的收納處亦將會維持有限度服務，逢星期一至五上午10時至下午12時半及下午2時至4時開放，處理租金以外的收納款項服務（包括處理資助房屋單位業主繳付補價，以便有關業主完成單位的買賣手續）。

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責任編輯：徐紹軒