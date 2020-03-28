【新冠肺炎】美國物資緊絀護士自備N95口罩　遭警告「如自備口罩會即時革職」

▲ 美國物資緊絀護士自備N95口罩，遭警告「如自備口罩會即時革職」。

新冠肺炎肆虐世界各地，美國確診個案突破10萬宗，數字超越中國成全球最多，當地醫療系統面臨崩潰及物資短缺的問題，更有醫護人員染病。不過，近日有護士自備N95口罩，遭醫院警告若自備口罩會即時革職，引起當地護士公會不滿及抗議。

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綜合當地媒體報道，美國確診病例大增，當地醫療系統瀕臨崩潰邊緣，屢有醫護人員染病。加州凱薩醫療機構早前曾向護士發出指引，教導他們重用一次性的防疫用品，如口罩、眼罩等，以應對物資短缺的問題。

有護士為了避免受感染，自備較高規格的N95口罩防疫，卻遭醫院警告不能自備口罩工作，違者會被即時處分，甚至革職。此舉引起當地護士工會的強烈不滿。

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周一（23日）有逾百名護士及家屬在加州凱薩奧克蘭醫療中心（Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center）外聚集抗議，指醫院罔顧前線醫護人員和病人的安危，要求醫院提供足夠及保護性較強的防疫裝備。

有護士接受當地媒體訪問時表示，醫院提供的外科口罩並不足以完全阻隔空氣中的病毒，因此才自備N95口罩，但醫院卻禁止使用。

如果沒有足夠的防護設備，萬一我們生病了，就沒有人照顧病人了，我們不想增加身邊人感染的機會。

而醫院回應時表示，已為護士提供合適的防護裝備，又指無法確保非醫院提供裝備的質素，稱會考慮病人和醫護人員的安全。

美國疫情嚴峻，截至3月28日，確診病例已突破10萬宗，逾1500人死亡。早前有紐約前線醫護人員表示防護裝備極度不足，需把垃圾袋當成臨時防護衣，並要重複使用口罩，一名48歲護士因而不幸感染身亡。詳情請看：【美國疫情】物資短缺垃圾袋當保護衣重用口罩 48歲紐約護士染疫身亡

責任編輯：羅嘉欣